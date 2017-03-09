“Al Yemeni Mor Yemeni” ile uğurlandı

Deniz Abidin

Kıbrıs Türk toplumunun yetiştirdiği önemli değerlerden ilk kadın besteci ve eczacı olan Kamran Aziz dün son yolculuğuna “Al Yemeni Mor Yemeni” ve “Kıbrıs’ım” türküsüyle uğurlandı.

K.T. Eczacılar Birliği Eski Başkanı Fatma Azgın, yaptığı konuşmada, Kamran Aziz’e 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde veda etmenin ayrı bir gurur olduğunu ifade ederek ülkeye verdiği hizmetlerin her zaman hatırlanacağını, bestelerinin ise hep yaşayacağını belirtti.

“Kıbrıs’ım”, “Kıbrıs’ım Sana Ne Oldu”, “Kıbrıs Zeybeği”, “Al Yemeni Mor Yemeni”, “Seni Orakta Gördüm”, “Gelin Geliyor Gelin”, “Orak Zamanı Geldi” bestelerinin sahibi Kamran Aziz, dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Siyasiler ve sevenleri katıldı

95 yaşında yaşama veda eden Aziz’in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Meclis Başkanı Sibel Siber, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, UBP Milletvekili Ersin Tatar, UBP Milletvekili Zorlu Töre, TKP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Maliye Eski Bakanı Salih Coşar, K.T. Eczacılar Birliği Eski Başkanı Fatma Azgın ve birçok seveni katıldı.

Azgın: Her zaman hatırlanacak

K.T. Eczacılar Birliği Eski Başkanı Fatma Azgın, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Kamran Aziz’e 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde veda etmenin ayrı bir gurur olduğunu ifade ederek ülkeye verdiği hizmetlerin her zaman hatırlanacağını, bestelerinin ise hep yaşayacağını belirtti. Azgın, Kamran Aziz’in ilk eczacı olan iki Kıbrıslı Türk’ten biri olduğuna dikkat çekerek, o yıllarda Eczacılık eğitimi alarak Aziz Eczanesi’ni açtığını, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin kurucuları arasında yer aldığını söyledi. Azgın, Aziz’in ilk batı müziği topluluğu olan “Kamran Aziz ve Arkadaşları” topluluğunu kurduğunu, bugün hala dillerde olan bestelere imza attığını anlattı.

Besteleriyle uğurladılar

Kamraz Aziz’in naaşı daha sonra, cenaze törenine katılan kadınların söylediği “Al Yemeni Mor Yemeni” ve “Kıbrıs’ım” türküsü ve alkışlar eşliğinde toprağa verildi.

İlk batı müziği topluluğunu kurdu

1950’li yıllarda Jale Derviş, Zeki Taner, Fikret Özgün, Vecihi Turgay ve Ahmet Anlar isimli arkadaşlarıyla ilk batı müziği topluluğu olan “Kamran Aziz ve Arkadaşları” topluluğunu kurdu.

50’yi aşkın bestesiyle Kıbrıs Türk folk müziğinin başlamasında öncülük eden Aziz, aynı zamanda Eczacılık eğitimi alarak Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı.

Müzik hayatı

Kamran Aziz, müzik yayınına 1945 yılında İngiliz Askeri Radyosu'ndan başladı. Aynı yıl, benzer çevirilerin Türkiye'de gerçekleşmesinden yıllar önce, klasik parçaları Türkçeye çevirmeye başladı. 1950 yılında Kâmran Aziz ve Arkadaşları isimli bir müzik grubu kurdu. Bu grupla ilk olarak radyoda, sonraları 1963'e dek Kıbrıs Yayın Kurumu'nun televizyon kanalında çıktı. Grup popüler şarkıların yanı sıra opera aryalarının ve Franz Schubert'ın Lied’lerinin Türkçe çevirilerini çaldı. Çevirileri genelde Aziz ve meslektaşı Jale Derviş yaptı. Grup zaman içinde popülerlik kazandı ve Kıbrıs Türk toplumunun müzik zevkini değiştirdi. Bunlara ilaveten Aziz ve Derviş tangolar, valslar, marşlar besteledi. Aziz'in çoğu bestesi halk müziği türünde olmasa da Kıbrıs halk müziği etkilerini taşıyordu. "Al Yemeni Mor Yemeni", "Kıbrısım", "Seni Orakta Gördüm", "Kıbrıs Zeybeği", "Gelin Geliyor Gelin" gibi besteleri çok popüler oldu ve Kıbrıs Türk halk müziğinin önemli parçaları haline geldi. Kıbrıs Türk müzik geleneğindeki yeri nedeniyle KKTC Cumhuriyet Meclisi Kültür Komitesi'nin Meclis Komitesi Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Eczacılık kariyeri

1947 yılında Aziz Eczanesi'ni açtı. Meslek yaşamı boyunca eczacılıkla müziği birlikte yürüttü. 1959 yılında Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin on iki kurucusundan biri oldu. Açıldığı takdirde Kuzey Kıbrıs'ta ilaçlara erişimi kolaylaştırmış olacak ülkenin ilk ecza deposunun açılma girişimine önayak oldu; ancak bu girişim başarılı olmadı. 1988 yılında o dönemde Kuzey Kıbrıs'ın en büyüğü olan Güç Ecza Deposu'nun kurulmasında benzer rol oynadı. Bu ecza deposu devlet ve Aziz'in de aralarında bulunduğu eczacıların ortaklığıyla kuruldu. Aziz 1997'ye kadar bu ecza deposunun yönetim kurulunda yer aldı. Aziz Eczanesi 1997 yılına kadar hizmet verdi.