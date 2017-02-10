Alagadi sahilini temizlediler

Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri, dün ülkemizin önemli çevre koruma alanlarından ve Caretta Caretta’larında yumurtlama alanlarından biri olan Alagadi Sahili’nde, çevre temizliği kampanyası gerçekleştirdi.

Temizlik kampanyasına Kıbrıs Vakıflar İdaresi çevre gönüllüleri yanında, Hamitköy Spor Kulübü genç futbol takımı oyuncuları da katkı koydu.

Etkinlikte Surlariçi ve Girne Çevre Gönüllüleri ille Hamitköy Spor Kulübü genç takım oyuncularından oluşan yaklaşık 60 kişilik grup, Alagadi Sahili’nde temizlik yaparak sahile bırakılan çöpleri topladı.

“Tüm canlılara faydalı olmaya çalışıyoruz”

Etkinlikle ilgili olarak BRT’ye açıklamada bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri liderlerinden Mustafa Şamil, iyilik gönüllülerinin amaçlarının, çevreye, hayvanlara ve insanlara iyilik getirecek projeleri hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Şamil, İyilik Gönüllülerinin ihtiyaçlı ailelere, hayvan barınaklarına yardımda bulunduğunu, yaşlıları ziyaret ettiğini, çeşitli çevre temizliği ve ağaç dikme kampanyaları düzenleyerek, insanlara hayvanlara tüm canlılara ve çevreye faydalı olmaya çalıştığını vurguladı.

“Örnek olmalı, duyarlılık artmalı”

Boğaz Piknik Alanının ardından dün de Alagadi Sahili’nde temizlik kampanyası gerçekleştirdiklerini dile getiren Şamil, iyilik gönüllüsü gençler ve çocukların bu duyarlı hareketinin herkese örnek olmasını ve ülkede çevre duyarlılığının artmasını diledi.

“Hayatta da paslaşmak gerek”

Hamitköy Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Damar da, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri hareketini beğeniyle takip ettiklerini belirterek, kulüp olarak insanlara, çevreye ve hayvanlara faydalı çalışmalara imza atan bu projeye dâhil olmak istediklerini kaydetti.

Futbolda paslaşarak ve bir takım oyunuyla başarıya ulaşılabileceğini dile getiren Damar, toplumda da, iyiliklere imza atabilmek için, el birliği içinde çalışmak gerektiğini söyledi.

Alagadi Sahili’nde gerçekleşen temizlik kampanyasına katılan iyilik gönüllüleri de etkinlikle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Alagadi sahilinin hem çevre koruma alanı hem de Caretta Caretta’ların yumurtlama alnı olduğunu anımsatan gençler, bu sahilin temiz tutulması gerektiğine vurgu yaptı.

Ülkede çok ciddi boyutta bir çevre kirliliği sorunu olduğunu söyleyen İyilik Gönüllüleri, en iyi temizliğin kirletmemek olduğunu vurgulayarak, herkese çevreye daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.