Alanlı, Balalan’da ağaç dikimi etkinliğine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, ormanların gelecek nesillere bırakılıcak en büyük miras olduğunu söyledi.

Alanlı, “Temiz Düşün” adlı çevre temizliği ve çevre koruma projesi kapsamında İskele İlçesine bağlı Balalan’da gerçekleşen fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan Alanlı, güzel bir günde ve çok güzel bir sosyal sorumluluk projesinde biraraya geldiklerini vurgulayarak etkinlikte yar almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alanlı,ormanların ülkenin akciğeri ve en büyük zenginliği konumunda olduğunu ifade ederek her ağacın bir oksijen kaynağı oluşturduğunu anımsattı.

Ülke ormanlarının ve ağaç varlığının tüm halkın ortak değeri olduğunu belirten Alanlı, bu nedenle ormanların herkes tarafından sahiplenilmesi ve korunması gerektiğini söyledi.

Orman varlıklarının gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras olduğuna dikkati çeken Alanlı, bu nedenle her bir fidanın korunması ve yaşaması için çalışılmasının hayati önemi olduğunu belirtti.

Her geçen gün dünyada orman popülasyonunun azaldığını vurgulayan Alanlı, bu nedenle ülkede bu tür sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam etmesini diledi projede katkısı olanlara teşekkür etti.

Etkinlikte, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nca Balalan köyü anten bölgesinde 3 bin adet çam ve selvi türü fidan dikimi gerçekleşti.