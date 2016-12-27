Alanlı’nın acı günü
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, Demokrat Parti İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı’nın anneannesi Nafia Özebe hayatını kaybetti.
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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, Demokrat Parti İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı’nın anneannesi Nafia Özebe hayatını kaybetti.
İskele’nin tanınan ve sevilen ebelerinden olan Nafia Özebe, yarın (28.12.16) İskele Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından İskele Mezarlığı’na defnedilecek.
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