Alasya İlkokulu’nda öğretmen öğrenciyi darp etti

Gamze Pir Baykur

Mağusa Alasya İlkokulu’nda 5. Sınıf öğrencisi Kemal Kaleci, dün okulda Beden Eğitimi öğretmeni Ümit Tarsus tarafından boğazı sıkılmak ve yerde tekmelenmek suretiyle ciddi şekilde darp edildi. Onlarca öğrencinin gözleri önünde öğretmeni tarafından ciddi şekilde darp edilen Kemal Kaleci’nin ailesi, öğretmen Ümit Tarsus hakkında polise şikayette bulundu. Darp anı ise okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı. Dayakçı öğretmen Ümit Tarsus ise polis tarafından tutuklandı. Ayrıca öğretmen Tarsus’un dün okulda bir öğrenciyi daha darp ettiği, başka bir öğrenciyi ise tehdit ettiği ve Kaleci ailesi dışında 2 ailenin daha öğretmen Tarsus hakkında polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

DAYAKÇI ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİNİN BOĞAZINI SIKTI, YERDE TEKMELEDİ

Alasya İlkokulu’nda eğitim gören 5. Sınıf öğrencisi Kemal Kaleci’nin annesi Süreyya Kaleci, oğlunun başına gelenleri anlattı. Süreyya Kaleci, dün birinci teneffüste oğlunun, arkadaşlarının top oynadığı sırada topa vurduğu için öğretmeni Ümit Tarsus tarafından ciddi şekilde darp edildiğini söyledi. Süreyya Kaleci, Ümit Tarsus’un oğlu Kemal Kaleci’nin arkasından gelerek onlarca öğrencinin gözü önünde iki eli ile boğazını sıktığını ve ardından ise yere yatırarak ayağı ile 3-4 kez tekme attığını anlattı. Olayın üzerine okulda okuyan iki öğrencinin daha geldiğini ve Ümit Tarsus’un 2 öğrenciden birini daha darp ettiğini diğer öğrenciye ise “Akıllı durun yoksa Kemal’ı dövdüğüm gibi sizi de döverim” diyerek tehditler savurduğunu söyleyen Süreyya Kaleci, diğer 2 öğrencinin ailesinin de Ümit Tarsus hakkında polise şikayetçi olduğunu ifade etti.

KALECİ: “BÖYLE CANİ KILIKLI KİŞİLERİN EĞİTİM KURUMLARINDA YERİ YOKTUR...”

Kemal Kaleci’nin öğretmeni tarafından ciddi şekilde darp edilmesine isyan eden Süreyya Kaleci, “Böyle cani kılıklı kişilerin eğitim kurumlarında yeri yoktur” diyerek, yetkililerin gerekeni yapmasını istedi. Yasal çerçeve içerisinde gerekeni yapacaklarını ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını dile getiren Süreyya Kaleci, şok içinde olduklarını söyledi. Süreyya Kaleci, çocuğunu okula dayak yemesi için değil, eğitim alması için gönderdiğini dile getirerek “Oğlumu devlet okuluna yolluyorsam, çocuğum devlet koruması altında olmalı. Bu öğretmeni artık çocuğumun yakınında bile görmek istemiyorum” diye isyan etti. Yaşanan olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nı aradıklarını söyleyen Süreyya Kaleci, bakanlığı durumdan haberdar ettiklerini ve yazılı dilekçe de yapacaklarını dile getirdi.

DARP RAPORU ALINDI

Süreyya Kaleci, oğlu Kemal Kaleci’yi hastaneye götürerek doktor kontrolünden geçirdiğini ve ciddi darp raporu aldığını belirtti. Doktor kontrolünde oğlu Kemal Kaleci’nin boğazında ve ayaklarında ciddi darp izine rastlandığını, sağ karın boşluğunda ise morluk görüldüğünü belirten Süreyya Kaleci, oğlunu muayene eden doktorun, oğlunun karnına aldığı darbelerden dolayı böbreklerine de bakmak istediğini ve gerekli tahlillerin yapıldığını söyledi.

DAYAK ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI...

Dayakçı öğretmen Ümit Tarsus’un öğrencisi Kemal Kaleci’yi ciddi şekilde darp ettiği anlar Alasya İlkokulu’nun güvenlik kameralarına da yansıdı. Olayın ardından, Kaleci ailesinin polise şikayetçi olması üzerine Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri Alasya İlkokulu’na gelerek incelemelerde bulundu. Dayak olayı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri dayakçı öğretmen Ümit Tarsus’u tutuklarken, okulda bulunan ve dayak anının yansıdığı güvenlik kamerası kayıtlarını ise incelemeye aldı.