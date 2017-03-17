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Alayköy yolunda ürküten kaza!

Alayköy yolunda ürküten kaza!

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda bugün öğleden sonra trafik kazası meydana geldi.

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Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda bugün öğleden sonra trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada bir araç elektrik direklerine çarparak takla attı.

NU 270 Z plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada 2 yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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