Alayköy'de halk düğün yapmaya bile çekiniyor

Eniz Orakcıoğlu

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy Muhtarı Fehmi Soykan, Alayköy’ün başlıca sorunlarını Yeni Bakış’a anlattı. Köyün genç nüfusunun 300-400 dolaylarında olduğunu söyleyen Muhtar Soykan, “Gençlerimizin Kırsal kesim arsasına ihtiyacı var. 400 civarında da başvuru var ama arsaların bazıları özele ait olduğundan dolayı ve satmadıkları için, devletin imara açık olmayan arsaları imara açması şart” dedi.

“En büyük sorun kırsal kesim arsası ihtiyacının giderilmemesidir”

Alayköy Muhtarı Fehmi Soykan, gençlerin kırsal kesim arsasına ihtiyaç duyduklarının altını çizerek, “Gençlerin ev yapacak arsaları olmamasından dolayı bölgeden göç etmektedirler. Köyümüzde 3 bin civarında nüfus var ve buna bağlı olarak genç sayısı da 300-400’ü bulmaktadır, genç sayımız fazla olmasına rağmen ev yapabilecekleri arsaların olmaması büyük sıkıntıdır. Köy civarı arsalar özele ait olduğundan ve imarında kısıtlı olmasından dolayı gençlerin ev yapabileceği konumda arsa veya satıcı yok. Bu da devlet arazisi olarak görünen arsaların kırsal kesime açılması şarttır. Bununla ilgili bir çalışma sözde var ama halen daha gerçekleştirilemedi. 400’ün üzerinde kırsal kesim arsası talebi mevcuttur. Kısacası köyümüzün en büyük sıkıntısı ve gençlerin başlıca sorunu kırsal kesim arsalarının olmaması” dedi.

“Sağlık ocağı haftanın 2-3 günü açılabilir”

Sağlık Ocağının haftanın 1 günü açık olduğunu belirten Soykan, “Daha aktif olsa bizler için çok daha iyi olurdu ama Lefkoşa’ya çok yakın olduğumuz için bazı şeylerimiz kısıtlanıyor. Bu yüzden sağlık ocağı sadece yaşlılarımıza hizmet ediyor. Haftada 1 değil de 2-3 gün açık olması daha iyi olabilirdi. Yine köyümüzde eczane mevcuttur, birkaç sene önce açılan eczanenin köylüye bir hayli faydası olmuştur” şeklinde konuştu.

“Köyde kanalizasyon yok”

Alayköy Sanayi bölgesinin günden güne genişlediğini vurgulayan Muhtar, “Sanayi tam yerleşemediği için görüntü çok hoş değildir. Kanalizasyon bağlantı sorunları vardır, sıkıntı henüz çözülememiştir. Yine kanalizasyondan söz açılmışken Alayköy’ün de kanalizasyonu henüz yapılmamıştır. Öncelikler arasına o da alınmalıdır. Alayköy sanayisinin köye faydaları olmuştur. Gençliğin birçoğu sanayinin açılması ile birlikte orada çalışmaya başlamıştır. Yakın olması da birçok kişi için ayrı bir avantaj yaratmaktadır” diye konuştu.

“Gece kulüpleri çevre işletmeleri zor duruma sokuyor”

Köy halkının bölge sınırları içinde olan gece kulüplerinden de şikayetçi olduğunu anlatan Muhtar Soykan, “Kulüpler görüntü kirliliğin yanında çevre işletmeleri de çalışmaz duruma getirmiştir. Gece kulüplerinin yanında bulunan Zet-Karting ve Düğün salonu özellikle iş anlamında bu yüzden sıkı durumdadır. İnsanlar düğün salonunda çekinerek düğün yapmaktadır. Köyün bir girişi gece kulüpleri, diğer girişinde Gönyeli mezarlığı yabancı vatandaşların köye nasıl girdiğini varın siz hayal edin” dedi.

“4 kilometrelik yolu 14 kilometre olarak kullanıyoruz”

4 kilometrelik yolu 14 kilometre olarak kullandıklarını belirten muhtar, “Alayköy’den Metehan sınır kapısının 4 kilometredir. Alayköy’ün içinden direk Kermiya bölgesine çıkan bir toprak yolumuz vardır, ama kötü durumda ve kullanılmaz haldedir, o yolu ıslah edip köy halkının kullanımına açmaları önemlidir. Ama maalesef bize 14 kilometrelik yolu gitmemizi istiyorlar” şeklinde konuştu.