Albayın odasında isim listesi

22. dakikada sol kanattan hızla son çizgiye inen Lens'in içeriye ortasında yerden seken top, Sivok'un eline çarptı. Hakem de penaltı noktasını gösterdi. Sow ilk yarının tek golünü kaydetti. Bu, Senegalli futbolcunun bu sezon ligdeki 8. golüydü. Sow, son 11 maçta da takımda direkt gole katkıda bulunuyor. 40. dakikada ise Jovic'in atılmasıyla Bursaspor 10 kişi kaldı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde ise hakem penaltı kararını bu kez Bursaspor lehine çaldı. Batalla eşitliği sağladı.

Fenerbahçe'de sarı kart gören Josef de Souza ve Lens cezalı duruma düştü, Kasımpaşa maçında oynayamayacaklar.

Bu skorla Fenerbahçe 36 puana yükseldi. Bursaspor puanını 28'e çıkardı.

Günün diğer maçlarında son haftaların formda takımı Trabzonspor deplasmanda Osmanlıspor'u yenerek 4'te 4 yaptı. Alanyaspor da sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 ile geçti.

Taraftar rekoru

Bursasporlu taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yle oynanan maçta tribünlerin tamamını doldurdu.

Yeşil-beyazlı futbolseverler geçen yıl hizmete açılan 43 bin kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediye Stadı ilk kez tamamını doldurmayı başardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Hollandalı teknik adam cezalı Robin van Persie'yi kadroya alamazken, dizinde ağrısı bulunan Hasan Ali Kaldırım'ı yedek kulübesinde oturttu. Bu iki ismin yerine Advocaat, Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı'nı oynattı. Volkan Şen de sakatlığını atlattı ve 18 kişilik maç kadrosuna girdi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Şener Özbayraklı, ilk kez eski takımının sahasında maça çıktı. Şener geçen sezon Bursa'da oynanan maçta yedek beklemişti.

Eski Bursasporlu futbolculara tepki

Öte yandan Bursasporlu taraftarlar, geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan eski futbolcuları Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, Volkan Şen ve Jose Fernandao'ya tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, geçen sezon ki karşılaşmanın seyirsiz oynamasından dolayı ilk kez karşılarına çıkan eski oyuncularına tepkide bulundu. Bazı taraftarlar tepkilerini göstermek için sahaya üzerinde dolar resmi bulunan kağıtlar attı.

Fenerbahçe'de bu 4 oyuncudan sadece Şener Özbayraklı eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıkarken Ozan Tufan, Volkan Şen ve Fernandao yedek soyunan isimler oldu. Şener dışındaki diğer 3 oyuncu geçen sezon Bursa'da oynanan maçta görev almıştı.

Topçu'nun ilk resmi maçı

Hamza Hamzaoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından yeşil-beyazlılarda teknik direktörlüğe getirilen Mutlu Topçu ilk kez takımının başında sahada yer aldı.

Yeşil-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Boban Jovic ve Bogdan Stancu, Mutlu Topçu tarafından Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya sürülürken, diğer transfer Onur Atasayar ise yedek soyunduruldu.

Volkan Demirel'e tepki maçı geç başlattı

Bursasporlu taraftarların Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in bulunduğu tarafa yabancı madde atması nedeniyle müsabaka geç başladı.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi. Karşılaşma öncesinde kalesine doğru giden Volkan'a patlayıcı ve yanıcı maddeler atılması, mücadelenin 3 dakika gecikmeli başlamasına neden oldu.

Kaynak: Al Jazeera ve AA