Albayrak: "Akkuyu'yu 2023'te hizmete almayı planlıyoruz"

Bakan Albayrak, Mersin Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılmak üzere geldiği kentte, helikopterle Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu. Projeyle ilgili yetkililerden bilgi alan Albayrak, daha sonra yaptığı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemde, gelmiş geçmiş en büyük yatırımı olduğunu söyledi.

Bu yatırımın Türkiye'nin 60 yıllık rüyası, hayali ve en önemli projesi olduğunu söyleyen Albayrak, "Evvelsi yıl, 24 Kasım'da Rusya ile yaşanan o problemden sonraki sürecin ardından, son aylardaki normalleşmeyle birlikte çalışmalar yeniden hızlandı. 2017 itibariyle de ivme kazanan çalışmaları yerinde takip etme noktasında bu gözlem için yaptığımız ziyaretlerden bir tanesi bu ziyaret. Tabii ki ufak tefek eksiklikler de olsa ümidimiz odur ki istediğimiz iş gücüne ve hıza kavuşması noktasında her kesim ve her paydaş gerekli çalışmaları ortaya koyacak" diye konuştu.

İnşaat, limanların dizaynı, tasarımı ve diğer çalışmalar hakkında bilgi veren Albayrak, "İlk inşaat sürecine 2017'de başlamayı hedefliyoruz. Çünkü 2023'te Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ilk reaktörü devreye alma hedefimiz var. Nükleer santral hedefi sadece Türkiye'nin elektrik anlamında, kaynak çeşitliliği, arz güvenliği, Türkiye'nin bu teknolojiyle birlikte, enerji alt yapısını geliştirme noktasında bizim için önemli bir kaynak değil. Aynı zamanda Türkiye'nin birçok teknolojiyi, ileri çerçevede baktığınızda, nükleer tıptan tutun uzay teknolojilerine kadar, ileri sanayiden tutun tarıma kadar teknolojik anlamda, sektörel anlamda, barışçıl nükleer teknolojiye dayalı ürünün Türkiye'mizde gelişmesi açısından çok önemli bir teknoloji. İnşallah biz bunu Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması hedefi noktasında da sonuna kadar çalışarak devreye almak için önemli bir mesai ortaya koyuyoruz ve koyacağız" dedi.