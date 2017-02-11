“Alcatel PiXi4 ile akıllı telefon dünyasına adım atmanın tam zamanı”

Akıllı telefon üreticilerinden Alcatel’in en çok talep gören modellerinden biri Kuzey Kıbrıs Turkcell avantajıyla ülkemize geldi.

5 inçlik büyük ekranı ve flaşlı ön kamerası ile Alcatel PiXi4, akıllı telefon dünyasına yeni adım atmak isteyenler için avantajlı fiyatı ile göz dolduruyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, Alcatel PiXi4, akıllı telefon kullanmaya yeni başlayanları da düşünerek 1 GB aylık internetiyle birlikte ayda 19.90 TL fiyat teklifi ile satışa sunulduğu belirtildi. Üstelik bu cihaz için hazırlanmış satış seçeneklerinden yeni hat alanlar da yararlanabiliyor.

Akıllı telefona başlangıç için ideal

Alcatel PiXi4, zengin fiyat seçenekleri ile başlangıç seviyesinde akıllı telefon arayan kişiler için ideal marka cihaz olarak öneriliyor.

3G bağlantısı, Android Marshmellow işletim sistemi ile günlük kullanımlarda gereken tüm özelliklere sahip Alcatel PiXi4, tanıtımından itibaren yoğun ilgi gördü.

Alcatel PiXi4, 8 GB’lık hafızası, Micro SD kart ile 32 GB’a kadar çıkabiliyor.



12 ya da 24 ay taksit imkanı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 5 inçlik büyük ekranı ve flaşlı ön kamerası ile dikkat çeken Alcatel PiXi4 için fiyat tekliflerini açıkladı.

Buna göre 12 aylık taahhüt ile ayda 30.99 TL’ye ya da 1 GB interneti ile birlikte ayda 34.90 TL’ye Alcatel PiXi4 akıllı telefona sahip olunabilecek.

24 aylık taahhüt seçeneğiyle de ayda 15.90 TL’ye ya da 1 GB interneti ile birlikte ayda 19.90 TL’ye Alcatel PiXi4 alınabilecek.

Faturalı hattınızla anında…

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre faturalı hattınızla Alcatel PiXi4 akıllı telefon alabilmek için belli bir süre abone olmanız koşulu da gerekmiyor. PiXi4 akıllı telefon için hazırlanmış satış seçeneklerinden; faturalı hattı olan, faturasız hattını faturalı çeviren veya yeni hat alan Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri de yararlanabiliyor.

Alcatel PiXi4, özellikle büyük ekranı ve flaşlı ön kamerası ile dikkat çekiyor. Ekran piksel yoğunluğu 196 ppi olan telefon, 148 gram ağırlığında… 8 MP arka kamerası coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz bulma, HDR ve video seçenekleriyle pek çok alternatif sunuyor.