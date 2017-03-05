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Aldıkları kıyafetleri ödemeden çıkan iki kişi tutuklandı

Aldıkları kıyafetleri ödemeden çıkan iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da iki kişi, bir mağazadan çocuk ve kadın kıyafetleri çalmaktan tutuklandı.

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Lefkoşa’da iki kişi, bir mağazadan çocuk ve kadın kıyafetleri çalmaktan tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 25 Şubat’ta meydana gelen hırsızlık ve kasti hasar olayında, LC Waikiki adlı mağazaya müşteri olarak giden S.D. (K-31) ve D.M. (K-38), çeşitli çocuk ve kadın kıyafetlerini alarak üzerlerindeki alarm taglarını kırıp hasara uğrattı. Zanlılar, kıyafetleri çantalara koyup kasaya ödemeden mağazadan ayrılarak çaldı.

Polisin soruşturması sonucu tespit edilen S.D. ve D.M. tutuklandı.

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