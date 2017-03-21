Alerji, bahar yorgunluğuna yol açıyor

Halk arasında "saman nezlesi" ya da "bahar alerjisi" olarak bilinen "alerjik rinit" bahar yorgunluğunun da sebepleri arasında.

Uludağ Üniversitesinden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nihat Sapan, bahar aylarında bitkilerden yayılarak havaya karışan polenlerin, alerjisi olan kişilerde çeşitli şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Nihat Sapan, "Polene karşı aşırı duyarlı ve hassas olan kişilerde özellikle bahar başlangıcında havada bulunan polen alerjenlerinin kişinin burnuna ve gözüne ulaşmasıyla burun akıntısı, öksürük, gözlerde yaşarma, burun tıkanıklığı, kızarma, kaşıntı gibi bulgular ortaya çıkıyor" dedi.

BAHAR YORGUNLUĞUNA VE HALSİZLİĞE YOL AÇIYOR

Alerjinin kişide bahar yorgunluğu denilen bir tablo ortaya çıkararak halsizlik ve isteksizliğe de sebep olduğunu belirten Sapan, "Bunun yanında bazı çocuklarda ve gençlerde astıma bile neden oluyor. Bu belirtiler polenlerin etkili olduğu 3-6 ay gibi uzun bir süre devam ediyor ve hastaların yaşam kalitesini düşürüyor. bilgisini verdi.

Sapan, "Polen alerjisi olanlara önerimiz, fazla çayırlık ve ağaçlık bölgelerde piknik yapmamaları, ağaçlık bölgelerde pencerelerini fazla açık tutmamaları, evlerinin ve arabalarının havalandırmasını daha çok klima ile yapmaları ve polenlerin çok yoğun olduğu günlerde gerekirse maske takmalarıdır" önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Sapan, atmosferdeki polen yoğunluğunun, ekim ve kasım aylarına doğru azalarak kaybolduğunu ifade etti.