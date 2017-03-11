  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Gece sık uyananlar dikkat!
  • Çocukta göz tembelliğine dikkat
  • 40 yaşın üzerindeyseniz dikkat
  • Bu 7 davranış böbreklerinizi bitiriyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
1
2
3
4
5
6
7

  1. WEB TV

  2. HABER

  3. Alet çantası değil, ilaç çantası

Alet çantası değil, ilaç çantası

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan İsmail Türkoğlu, düzensiz beslenmeden dolayı ilaca bağımlı hale gelmesi sebebiyle onlarca ilacın bulunduğu çantayı yanında taşıyor. Alet çantasını onlarca ilaçla dolduran Türkoğlu, görenleri hayrete düşürüyor.

Alaplı ilçesinde yaşayan Türkoğlu, günde 30 tablet ilacın yanı sıra şeker ve tansiyon hastası olduğunu, insülin ve nefes açıcı sprey kullandığını belirterek, bu nedenle kilo vermek için çeşitli hastanelerde gördüğü tedavinin başarıya ulaşamadığını kaydetti.

Sigarayı bıraktık dan sonra bir anda 180 kiloya kadar çıktığını ifade eden Türkoğlu, zayıflamak içinde 7 yıl önce çeşitli hapları kullanmaya başladığını belirtti. Günde 30 ilaç kullandığından, ilaçları 24 saat boyunca çantayla yanında taşıdığını söyleyen Türkoğlu, “1987 yılında Ereğli Demirçelik Fabrikalarında işe başladım. 2000 yıllarında düzensiz beslenmeden dolayı kilo aldım, 130 kiloya kadar çıktım. 130 kiloya çıktığımda bir çeşit rahatsızlıklar meydana geldi. Bununla ilgili doktorlarım tarafından kilo vermemi önerdiler. Bu arada kendi isteğimle 2010 yılında sigarayı bırakma ve zayıflama mücadelesi devam ederken, bir anda 180 kiloya çıktım. Daha sonra insülin kullanmaya başladım. Günlük 30 çeşit ilaç ve hap kullanmak zorundayım'' dedi.

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
Alet çantası değil, ilaç çantası
Alet çantası değil, ilaç çantası
May’in kahkahası sosyal medyayı salladı
May’in kahkahası sosyal medyayı salladı
Neşeli Dalgalar 2: Dalgamanya - Fragman
Neşeli Dalgalar 2: Dalgamanya - Fragman
Karatay: "Balın şifası zararından bin kat daha az"
Karatay: "Balın şifası zararından bin kat daha az"
Yıldırım: "Bu tavırla müzakere süreci daha ileriye taşınamaz"
Yıldırım: "Bu tavırla müzakere süreci daha ileriye taşınamaz"
Özdağ ve Halaçoğlu'na saldırı
Özdağ ve Halaçoğlu'na saldırı
CHP'li İnce: "Esad, İstanbul'da miting yapmak isterse ne olacak?"
CHP'li İnce: "Esad, İstanbul'da miting yapmak isterse ne olacak?"
TC Başbakanı Yıldırım, işaret diliyle 'Evet' çağrısı yaptı
TC Başbakanı Yıldırım, işaret diliyle 'Evet' çağrısı yaptı
Barbaros Şansal cezaevinde yaşadıklarını anlattı
Barbaros Şansal cezaevinde yaşadıklarını anlattı
Mağusa'da market faresi kameralara yansıdı!
Mağusa'da market faresi kameralara yansıdı!