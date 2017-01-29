Alevkayası’na giden servis yolu trafiğe kapatıldı
Polis, buzlanma nedeniyle St. Hilarion – Kozanköy arasındaki yol ile Girne Dağ Yolu’nda Beşparmak Kafeterya’dan Alevkayası’na giden servis yolunun, bu sabah trafik akışına kapatıldığını bildirdi.
A+A-
Polis, buzlanma nedeniyle St. Hilarion–Kozanköy arasındaki yol ile Girne Dağ Yolu’nda Beşparmak Kafeterya’dan Alevkayası’na giden servis yolunun, bu sabah trafik akışına kapatıldığını bildirdi.
Yolun ilerleyen saatlerde havanın ısınması ile trafiğe yeniden açılması bekleniyor.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.