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Alevkayası’na giden servis yolu trafiğe kapatıldı

Alevkayası’na giden servis yolu trafiğe kapatıldı

Polis, buzlanma nedeniyle St. Hilarion – Kozanköy arasındaki yol ile Girne Dağ Yolu’nda Beşparmak Kafeterya’dan Alevkayası’na giden servis yolunun, bu sabah trafik akışına kapatıldığını bildirdi.

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Polis, buzlanma nedeniyle St. Hilarion–Kozanköy arasındaki yol ile Girne Dağ Yolu’nda Beşparmak Kafeterya’dan Alevkayası’na giden servis yolunun, bu sabah trafik akışına kapatıldığını bildirdi.

Yolun ilerleyen saatlerde havanın ısınması ile trafiğe yeniden açılması bekleniyor.

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