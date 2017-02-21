Aleyhine getirilen davaları kabul etti

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da 2014 yılının Ağustos ayı içerisinde evine kendisinden para istemek için gelen ve olay tarihinde 16 yaşından küçük olan M.S isimli kıza cinsel istismar suçunu işlediği öne sürülen 65 yaşındaki İmam Kazğan’ın yargılanmasına dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme heyeti huzurunda başlandı.

Sanık İmam Kazğan, mahkemede aleyhine getirilen davaları kabul ederken, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten savcı Ergin Atıcı, mesele ile ilgili olguları aktarmak için mahkemeden süre talep etti. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı, davayı olguların ve sanıl lehindeki hafifletici nedenlerin aktarılması için 22 Şubat 2017 tarihine erteledi.

Gazimağusa’da yaşandığı iddia edilen olayda, sanığın 30 Ağustos 2014 tarihinde evine kendisinden para istemeye gelen 16 yaşından küçük M.S isimli kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülmüştü. Mahkemede oldukça bitkin halde olan ve aleyhine getirilen davaları kabul eden İmam Kazğan, hakkında verilecek cezaya razı gibi görünüyordu.