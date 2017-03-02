Ali Şen: "Aziz Yıldırım aday olursa benim oyum yine Ali Koç'a"

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç’un sorularını yanıtladı. Ali Şen, "Aziz Yıldırım da aday olursa benim oyum Ali Koç'a olacaktır. Bu kadar hizmet eden Aziz Yıldırım'ın da hırpalanması doğru olmaz. Bu protestoları hak etmiyor" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ali Şen'in yaptığı önemli açıklamalardan satır başları şöyle:

"Ben olsam görevde kalamazdı"

Dick Advocat 37 yıldır teknik direktörlük yapıyor. 4 şampiyonluğu var bildiğim kadarıyla. Anlatacak bir şey yok. Ben olsam bu zamana kadar görevde kalamazdı. Advocaat kültürlü, birikimli bir teknik adam. Gitmek istiyorsa 1 dakika bile durmadan gidebilir.

"Kayseri hedef maç"

Kayserispor maçı tek hedef olduğundan dolayı, tek hedef içerisinde Türkiye Kupası'nı alırsan, Avrupa da banko demektir. Bu bakımdan bu kadar önemli maç öncesi antrenör değişikliği pek doğru olmaz.

"Yönetimin istifası gerekli"

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için yönetimin istifası gerekli. Başkan da istifa etmeyebilir. Yönetimde de Mahmut Uslu ve onun gibi bu işi bilen kıymetli insanlar var. Fenerbahçe taraftarı önemsenmeyecek bir taraftar değil.

"Adını tarihe yazar"

Kendi taraftarından 'istifa' denilmesi zor bir şeydir. Aziz Yıldırım'ın tavrı önemlidir. Aziz Yıldırım ben dahil hepimizden fazla başkanlık yaptı. Yargıtay, Fenerbahçe'yi yönetmiyor. Zaten beraat kararı çıktı. Aziz Yıldırım derse 'Ali Koç da benim adayım' o zaman adını altın harflerle tarihe yazar.

"Oyum Ali Koç'a"

Aziz Yıldırım da aday olursa benim oyum Ali Koç'a olacaktır. Bu kadar hizmet eden Aziz Yıldırım'ın da hırpalanması doğru olmaz. Bu protestoları hak etmiyor. Bundan sonra yıpranmasın diye söylüyorum.

"Hayatı boyunca Fenerbahçe'den gitmemeli"

Volkan Demirel, 16 yıldır bu takımda. Volkan sadece profesyonel değil aynı zamanda müthiş bir isim. Hayatı boyunca Fenerbahçe'den gitmemeli. Sportif Direktör ya da başka yerde olur. O çocuk o kişilikte biri. Müthiş bir Fenerbahçeli.

Volkan ve Emre'nin kişiliklerini iyi tanıyorum. Her ikisi de benim tarzım adamlar.Fenerbahçe'de olmak illa o koltukta oturmak değildir. Ben iki defa başkanlık yaptım. Her ikisinde de takım zirvedeyken bıraktık. 'Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon' dediler.

"Hoca adayım Mourinho"

Fenerbahçe başkanı Ali Koç olursa, ona para sorulmaz. İyi hoca için para lazım. Bu da Mourinho olabilir. Heyecanı azaldı ve enerjisi bize göre.