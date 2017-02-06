Alibaba'nın kurucusundan ABD'ye mesaj: Ticaret biterse savaş başlar

Forbes'un Eylül 2015 rakamlarına göre 21.4 milyar dolarlık servetiyle Çin'in ikinci, dünyanın ise 33. en zengin kişisi olan Alibaba Group'un CEO'su Ma, Avustralya'nın Melbourne kentinde yaptığı konuşmada " Herkes ticaret savaşlarından endişelendi. Eğer ticaret durursa, savaş başlar. Ancak endişe sorunu çözmüyor. Yapabileceğiniz tek şey müdahil olmak ve ticaretin insanların iletişimine yardım ettiğini kanıtlamak" dedi.

'ADİL VE ŞEFFAF BİR TİCARETE SAHİP OLMALIYIZ'

Küresel ekonominin sadece para ve malların dolaşımı olmadığını belirten Ma "Ticaretin insanların iletişimini güçlendirdiğini kanıtlamalıyız. Adil, şeffaf ve kapsayıcı bir ticarete sahip olmalıyız" dedi

"Ticaret kültürlerin değiş tokuşudur. Kültürlerin ticaretidir" diyen Ma, geçen ay katıldığı Davos Zirvesi'ni hatırlatarak 'küresel ticareti savunmak için binlerce km yol katettiğini' söyledi.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile de daha az bürokrasinin olduğu 'bölgesel bir serbest ticari alanı' kurma konusunda konuşan Ma, bu konudaki açıklamasında da "Eğer Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer ülkeler küçük şirketler için elektronik-merkez olarak iş görecek bir serbest ticaret bölgesi yaratırsa, bu küçük şirketler büyük şirket gibi çalışabilir" dedi.

TRUMP'IN İLK İCRAATİ ABD'Yİ TPP'DEN ÇIKARMAK OLMUŞTU

Trump ile Ma ocak ayında New York'ta görüşerek ABD'de 5 yılda 1 milyon kişiye iş yaratma konusunda görüşmüştü

​Korumacı bir politika izleyen Trump, Barack Obama yönetiminde imzalanan ticaret anlaşmalarını sertçe eleştiriyor.

Trump, göreve geldikten sonraki ilk başkanlık kararnamesinde, Avustralya ile Yeni Zelanda'nın da imzaladığı, Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'ndan (TPP) ABD'nin imzasını geri çekmişti.