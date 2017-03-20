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Alkol ve aşırı hızın sonu

Alkol ve aşırı hızın sonu

Aşırı alkol alıp direksiyon başına geçen sürücü, Girne Alsancak çevre yolunda önce çembere çarptı, ardından hızını alamayıp kaldırıma çarptıktan sonra 6 metre yüksekliğinde boşluğa uçtu. Kazada dört kişi yaralandı

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Murat Aslan

Girne Alsancak çevre yolunda dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Kaza saat 01.55 raddelerinde meydana geldi.

105 mlgr alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçen 27 yaşındaki Girne’de sakin Çağatay Göbekcioğlu, KJ 285 plakalı Wolsvagen Golf marka aracıyla Girne Alsancak çevre yolunun 3-4 kilometreleri arasında çift şeritli yolda doğu istikametine doğru seyrederken, GAÜ çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptı. Hızını alamayan araç, çarpmadan sonra yoluna devam edip yolun güney kısmında bulunan kaldırıma çarptıktan sonra 6 metre yüksekliğinde boşluğa düştü.

Kaza sonucu 27 yaşındaki Girne’de sakin Çağatay Göbekcioğlu, 26 yaşındaki Şule Kama, 41 yaşındaki Mehmet Said Avcı ve 26 yaşındaki Buket Bulut yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazada KJ 285 plakalı araçta 10 bin TL tahmini hasar oldu.

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