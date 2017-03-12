Alkolden vazgeçemiyoruz
Girne polis müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde 7 sürücüsü alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkondu
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Ahmet İkidereli
Girne polis müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekipleri Cuma akşamı saat 24.00-04.00 saatleri arasında trafik operasyonu düzenledi. 400 aracın kontrol edildiği operasyonda 60 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Kontrollerde,7 araç sürücüsü ise alkollü araç kullanmaktan trafikten alıkondu.
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