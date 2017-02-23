Alkollü fazla kaçırdı, çıplak halde dairelerinin zilini çalıp idrarını yaptı

Alkollü fazla kaçırdı; Kadıköy'de çıplak halde apartman dairelerinin zilini çalıp idrarını yaptı

İstanbul Kadıköy'de alkolü fazla kaçıran bir kişi apartman dairelerinin zilini çalarak idrarını yaptı.

@gewzoe adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı videoda alkollü olduğu tahmin edilen bir kişi, Kadıköy'de bir apartmanın bahçesine girdi. Bir süre çimlerin üzerinde yatan adam, daha sonra apartmanın içine girip çırılçıplak soyundu. Çıplak bir şekilde kapıları çalmayan başlayan adam, apartmanda oturan vatandaşları tedirgin etti.

Endişe içinde dairelerin içinden olanları izleyen apartman sakinleri, kapı deliğinden video çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.