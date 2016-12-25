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Alkollü sürücüler polise zor anlar yaşattı

Alkollü sürücüler polise zor anlar yaşattı

Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin Cuma akşam kendi sahası içinde 23.00-05.00 saatleri arasında yaptığı operasyonda, bazı alkollü sürücüler görevlilere zor anlar yaşattı

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Ahmet İkidereli

Lefkoşa  polis müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Cuma   akşam kendi sahası  içinde  23.00-05.00 saatleri arasında trafik kontrolü yaptı. Operasyon boyunca  600 araç kontrol edilirken, 130 araç sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

20 araç trafikten men edildi

20 araç sürücüsü ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi.

Alkollü sürücüler yine sorun oldu

Kontroller sırasında bazı alkollü araç sürücüleri ise  polise zor anlar yaşattı.

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