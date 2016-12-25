Alkollü sürücüler polise zor anlar yaşattı
Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin Cuma akşam kendi sahası içinde 23.00-05.00 saatleri arasında yaptığı operasyonda, bazı alkollü sürücüler görevlilere zor anlar yaşattı
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Ahmet İkidereli
Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Cuma akşam kendi sahası içinde 23.00-05.00 saatleri arasında trafik kontrolü yaptı. Operasyon boyunca 600 araç kontrol edilirken, 130 araç sürücü hakkında ileri işleme gidildi.
20 araç trafikten men edildi
20 araç sürücüsü ise muhtelif suçlardan trafikten men edildi.
Alkollü sürücüler yine sorun oldu
Kontroller sırasında bazı alkollü araç sürücüleri ise polise zor anlar yaşattı.
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