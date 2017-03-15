Alkolün etkisiyle yapmış!

Devrim Demir

Kız arkadaşını eve götürmek için aracına alan Nebil Aslan, ülkede öğrenci konumunda bulunan H.E. isimli kızı zorla Gönyelide Baraj bölgesine götürdü. Aslan, kendisiyle birlikte olmayı kabul etmeyen H.E.’ye zorla tecavüz etti.

Polise yapılan şikâyetin ardından tutuklanan Nebil Aslan, polise verdiği gönüllü ifadede suçunu itiraf etti.

Aslan, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis: Alkollü olduğuna dair ifadeler var

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Nebil Aslan’ın ‘Cinsel tecavüz’, ‘cinsel ilişkiye girmek için alıkoyma’, ‘vahim zarar’ ve ‘şiddet tehdidi’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Zanlının 13 Mart tarihinde sabah saat 05.00 sıralarında daha önceden tanıdığı Lefkoşa’da sakin 25 yaşındaki H.E’yi evine götürme bahanesiyle GH 655 plakalı aracına aldığını söyleyen polis, müştekiyi Gönyeli Baraj bölgesine götürdüğünü aktardı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, zanlının “şiddet tehdidi” ile H.E’ye “cinsel tecavüzde” bulunduğunu ifade etti.

Müştekinin şikâyeti üzerine Aslan’ın önceki gün tutuklandığını kaydeden polis, gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturma memuru ayrıca, meselenin üzerinden süre geçmesi nedeniyle zanlıya alkol testi yapılamadığını ancak olayın yaşandığı gün alkollü olduğuna dair ellerinde ifade bulunduğunu belirtti.

Savcı: Toplumda infiale neden olan suçlar

Soruşturmanın henüz yeni başladığını ifadede eden polis, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Yardımcısı Attila Enver Etkin ise zanlının aleyhindeki suçlamaların vahim ve toplumda infiale neden olabilecek suçlar olduğuna vurgu yaparak, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını istedi.