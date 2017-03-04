Alman Belediyeler Birliği'nden Merkel'e: "Sorunu belediyelerin üzerine yıkmayın"

Alman Belediyeler Birliğİ, Berlin'in, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Almanya’da katılacakları toplantıların iptal kararını yerel yönetimlerin verdiği şeklindeki açıklamasına, “Sorunu belediyelerin üzerine yıkmayın” diye cevap verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Almanya’da katılacakları toplantıların iptal kararını yerel yönetimlerin verdiği, yetkinin onlarda olduğu şeklindeki açıklamasına, Alman Belediyeler Birliği tepki gösterdi.

'SORUNU ANKARA VE BERLİN ÇÖZMELİ'

Rheinische Post gazetesine konuşan Alman Belediyeler Birliği Başkanı Eva Lohse, asıl sorunun Türk politikacıların hangi çerçevede Almanya’da miting yapacakları sorusu olduğunu belirterek, bunun ancak Ankara ve Berlin hükümetleri arasında görüşülmesi gerektiğini söyledi. “Sorun dış politika ve diplomasi ile çözülebilir” diyen Eva Lohse, “Bu sorun, belediyelerin üzerine yıkılmamalı” ifadelerini kullandı.

​Belediyeler açısından etkinliklere izin verilirken güvenliğin önemli bir ölçü olduğunu da kaydeden Lohse, Bakan Bozdağ toplantısını güvenlik gerekçesiyle iptal eden Gaggenau Belediyesini savundu.