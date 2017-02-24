Almanya: "Diplomatik pasaportlu 136 Türkiye vatandaşı iltica talebinde bulundu"
Almanya İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den diplomatik pasaporta sahip 136 kişinin Almanya'ya iltica başvurusu yaptığını açıkladı.
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15 Temmuz darbe girişimin ardından Türkiye'den diplomatik pasaportla Almanya'ya yapılan iltica başvuruları devam ediyor.
Almanya İçişleri Bakanlığı'na göre, WDR, NDR ve Sueddeutsche Zeitung'dan oluşan basın kuruluşları grubu, Ağustos 2016- Ocak 2017 arasında diplomatik pasaport taşıyan 136 Türkiye vatandaşının Almanya'ya iltica talebinde bulunduğunu duyurdu.
Aynı basın kuruluşları Kasım 2016'da iltica talebinde bulunan diplomatik pasaportlu Türkiye vatandaşı sayısını 53 olarak açıklamıştı.
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