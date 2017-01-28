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Almanya'da kedi beslemek için artık vergi ödenecek

Almanya'da kedi beslemek için artık vergi ödenecek

Almanya'da evlerinde kedi besleyen kişilere, yıllık vergi şartı getirilmesi gerekip gerekmediği tartışılıyor.

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Almanya'da 'kedi sahiplerine vergi getirilsin' kampının bunu savunmalarının nedeni, kendi anlattıklarına göre, kedilerin kendilerinden küçük hayvanları yemesi ve ülkenin biyolojik çeşitliliğine zarar vermesi.

Kediler beslenmelerinin bir parçası olarak böcek, fare ve kuş yiyebiliyor. Ülkede kedilerin yılda 100 milyon kuşun ölmesine sebep olduğunun hesaplanması ardından birkaç yıl önce de kedi sahiplerine vergi getirilmesi için kampanya bir kampanya yürütülmüştü.

Fakat hayvan hakları savunucuları, yeniden tartışılmaya başlanan bu verginin uygulanması hâlinde kedi sahiplerinin bir kısmının, evlerindeki kedileri sokağa bırakmasından endişeleniyor.

Almanya'da köpek sahipleri 'Hundesteuer' ismi verilen bir vergi ödüyor. Köpek sahiplerinin vergi ödemesinin nedeni, evcil hayvanlarının kamuya açık alanları 'pis bırakabilmeleri.'

Ülkede kedi sahiplerinin de vergi ödemesinin gerekeceğine ihtimal verenlerin sayısı yüksek değil. Alman Yeşil Parti yetkilileri bu fikri 'saçmalık' olarak nitelendiriyor.

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