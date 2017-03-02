Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Almaya'nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Almanya'da düzenlemeyi planladıkları toplantıların iptal edilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

NOTA VERİLDİ

Bakanlıkta Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay tarafından kabul edilen Erdmann'a, Türkiye'nin protestosu hem sözlü hem de yazılı nota ile iletildi.

Türkiye iki bakanın yapacağı toplantıya izin verilmemesini demokratik ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi ifade özgürlüğüne aykırı bir tutum olduğunu da vurguladı.

DENİZ YÜCEL'İN TUTUKLANMASIYLA TIRMANDI

Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in Redhack tarafından Enerji Bakanı Berat Albayrak'a ait olduğu iddiasıyla paylaşılan mailleri haberleştirmesi gerekçesiyle tutuklanmasının ardından Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi de Almanya Dışişleri Bakanlığı'na davet edilmişti.