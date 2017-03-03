Almanya'ya 'miting iptali' tepkisi

İstanbul'da Sivas dernekleriyle biraya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da burada yaptığı konuşmada Almanya'nın kararını eleştirdi.

"Adalet ve Kalkınma Partisi’nden iki milletvekili Almanya'da konuşacak, konuşmaları iptal edilmiş. Asla ve asla doğru değildir. Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz hem bir partinin iki bakanı konuşmak ister, siz bu konuşmayı şu veya bu gerekçeyle yasaklarsınız. Asla doğru bulmuyoruz. Onlar da çıkmalı kendi düşüncelerini açıklayabilmeli. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmelidir."

Bozdağ: Almanya'dan alacağımız ders yok

Almanya'da Türklerle toplantısı iptal edilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bunun "belediyeyi de aşan, skandal ve diplomatik nezakete aykırı bir karar" olduğunu söyledi. Bakan Bozdağ, "PKK, FETÖ, DHKP-C üyeleri, Türkiye'nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuştur. Darbeyi yapanlar, Türkiye'nin aleyhine suç işleyen herkes oraya kaçıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Almanya'dan alacağı demokrasi dersi yoktur" diyen Adalet Bakanı, "Dönüp tarihlerine baksınlar. Eski hastalıkların hortladığını görüyoruz, o hastalıkları tedaviyle uğraşsınlar. Eğer o hastalıkları tedavi etmezlerse korkarım ki bugün Türkiye'nin Adalet Bakanı'nı Almanya'da konuşturmayanlar, kendi topraklarında kendileri de konuşamayacak hâle geleceklerdir" diye konuştu.

Çavuşoğlu: Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz

Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'daki Türklerle toplantısının iptal edilmesine tepki gösterdi. Daha önce de bu tür engelleme çabaları olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması haline geldi" dedi.

Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'ya yönelik, "Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundasınız. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf, Türkiye ikinci sınıf değil. Biz size böyle davranmıyoruz. Siz de Türkiye'ye eşit bir ortak gibi davranmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

"Bizimle çalışmak istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez. Biz de karşılığını veririz. Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünürsünüz."

"Almanya'da Türk toplumuna yaptığınız sistematik baskılar Türk toplumunu yıldırmaz" diyen Dışişleri Bakanı, "Bunu başaramazsınız. Gelin ortak hareket edelim. Türk toplumuna yönelik de birlikte çalışalım" diye devam etti.

Bozdağ ve Zeybekci'ye izin verilmedi

Almanya'da Bekir Bozdağ'ın katılacağı duyurulan toplantıya verilen izin, salon yetersizliği gerekçe gösterilerek geri çekilmişti. Ayrıca Köln'de 5 Mart Pazar günü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacağı bildirilen toplantı için salon verilmemişti. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik'ten de Almanya'ya tepki gelmişti.

Kaynak: AA, DHA, Al Jazeera