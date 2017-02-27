Alsancak Belediyesi Basketbol Yıldız Takımı Ataser’i ziyaret etti

Alsancak Belediyesi Basketbol Yıldız Takımı ve antrenörleri Alsancak Belediyesi’ni ziyaret etti.

Alsancak Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile gerçekleşen görüşmede Alsancak Belediyesi Kültür ve Spor İşleri Sorumlusu Erhan Günhanlar da hazır bulundu.

Fırat Ataser, kabulde yaptığı konuşmada, spora verdikleri önemin, gençliğe verdikleri önemin göstergesi olduğunu kaydetti.

Bölgede en büyük eksiklik olan kapalı salonun yapımı için projelerinin hazır olduğunu belirten Ataser, finansman sağlanmasıyla birlikte kapalı spor salonu için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Ataser, kapalı spor salonunun hayata geçmesiyle Alsancak’ta birçok spor dalının yapılmasına da imka sağlanmış olacağını belirtti.