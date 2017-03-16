Alsancak'a 15:00'e kadar elektrik verilemeyecek

Alsancak bölgesinde bugün elektrik kesintisi var.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre bugün 09.00’da başlayan kesinti Alsancak’ın doğusu, İncesu, Denizkızı bölgesi ve Alsancak Çıkarma Plajı bölgesinde saat 15.00’e kadar sürecek.