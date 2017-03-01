Alsancak'ta yangın!
Bugün Alsancak’ta Tülen Öztürk’e ait ikametgâhta elektriklerin kesik olması nedeniyle yatak odasında yakılan mumun devrilmesi sonucu yangın çıktı.
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Bugün Alsancak’ta Tülen Öztürk’e ait ikametgâhta elektriklerin kesik olması nedeniyle yatak odasında yakılan mumun devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Saat 02:00 sıralarında çıkan yangında ikametgâhın ikinci katındaki tüm eşyalar ile atermitten çatı tamamen zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Meydana gelen olaylarla ilgili polis soruşturmaları sürüyor.
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