Lefkoşa14 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Alsancak'ta yangın!
Alsancak'ta yangın!

Alsancak'ta yangın!

Bugün Alsancak’ta Tülen Öztürk’e ait ikametgâhta elektriklerin kesik olması nedeniyle yatak odasında yakılan mumun devrilmesi sonucu yangın çıktı.

A+A-

Bugün Alsancak’ta Tülen Öztürk’e ait ikametgâhta elektriklerin kesik olması nedeniyle yatak odasında yakılan mumun devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Saat 02:00 sıralarında çıkan yangında ikametgâhın ikinci katındaki tüm eşyalar ile atermitten çatı tamamen zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Meydana gelen olaylarla ilgili polis soruşturmaları sürüyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.