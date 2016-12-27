Altan, “Gizemli Kıbrıs” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim etti

Araştırmacı, yazar ve turizmci Zekai Altan, Gizemli Kıbrıs isimli kitabını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Altan’a teşekkür ederek, Kıbrısla ilgili yaptığı çalışmaların ülkenin tanıtılması açısından önemli olduğunu vurguladı.