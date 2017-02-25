Altın hırsızlığından tutuklandı, evinden eski eser çıktı

Nadire Bahadi

Kumyalı’da kullanılmayan eşyaların atıldığı çöplük arazi içinde bir çanta altın bulan ancak altınları kimin saklayacağı konusunda anlaşmazlığa düşüp polislik olan Ali Karakuş, Mürsel Aslan, Rasim Çebi ve Celaleddin Çağlayan’ın tutukluluk süreleri dün sona erdi.

İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlılardan Ali Karakuş, Mürsel Aslan, Rasim Çebi aleyhlerindeki soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Altın hırsızlığı olayı ile ilgili zanlı Çağlayan’ın evinde arama yapan polis evde Demir Çağı’na ait 9 adet eski eser buldu.

Celaleddin Çağlayan’ın tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Altınlar hala kayıp

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ahmet Köse mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Ali Karakuş ile Mürsel Aslan Şubat ayında Kumyalı’da Meryem Garib’e ait olan çanta dolusu altınları sokakta atılı koltuk döşemesi altında bularak çaldığını anımsattı. Zanlı Rasim Çebi ve Celaleddin Çağlayan’ın altınların saklanması konusunda diğer zanlılara yardım ettiğinin tespit edildiğini belirten Köse, çantanın bulunduğunu ancak altınların hala kayıp olduğunu söyledi. Alınan tutukluluk süresinde altınları saklayan zanlı Çağlayan’ın evinde arama yapıldığını belirten Köse evde Demir çağına ait 1 adet kandil ve 8 adet eski eser parçalarının bulunup emare alındığını açıkladı. Soruşturmanın seyrinin değiştiğini belirten Köse zanlı Karakuş, Mürsel Aslan ve Rasim Çebi’nin teminata bağlanmasını talep ederken, zanlı Celaleddin Cağlayan’ın 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yurt dışına çıkışları yasaklandı

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan Ali Karakuş, Mürsel Aslan ve Rasim Çebi’nin yurt dışına çıkışını yasaklayarak kimlik ve pasaportlarına polis tarafından el konulması yönünde talimat verdi. Yargı İnan zanlının KKTC vatandaşı 2 kefilin 20’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi.