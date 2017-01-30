Altuncuoğlu: "%18 KDV kalktı"

Özge Kizir

Kartal Harman’ın sunup yönettiği “Ayaküstü 1 Saat” programının konuğu Esnaf ve Sanatkârlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu oldu.

Esnafların sıkıntıları konusunda değerlendirmede bulunan Altuncuoğlu, “Ülke geneline baktığım zaman ülke nüfusuna eşdeğer bir sayım vardır. 2017 yılından umutluyuz. TC ve KKTC hükümetleri arasında alınmış olan kararlar vardır. Bu doğrultuda esnafın önünün açılacağını bekliyoruz. Ülkenin en büyük sıkıntılarından birisi Türkiye’den verilen yüzde 18’lik KDV kalkmıştır. Artık KDV ödemeyeceksin. Bunu basına yansıtmakta bir sıkıntı yaşandı ama bu 3 aylık bir programdır. 2009’da başkan olduğumdan beri hep bu mücadeleyi verdim” şeklinde konuştu.

“Şu anda TC’den gelen ürünlerde KDV veren esnaf ödeme yapmadan getirebilir”

Altuncuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu bütün halkı ilgilendiren bir konudur. Çünkü bireysel olarak bu fark halkın cebine yansıyacaktır. Şu anda TC’den gelen ürünlerde KDV veren esnaf ödeme yapmadan getirebilir. 72 bin TL’lik mal aldın. Sıfır KDV’dir. 72 bin TL olarak kalacaktır.

“Bu halkın cebine birebir intikal eden bir konudur”

Fiyatlara yansıması konusunda sezonun ortasında başlamıştı herkes malını getirmişti.1-2 ay sonra yeni sezonlar çıktığında veya mal geldiğinde bu KDV’nin kalkması fiyatlara ve halka yansıyacaktır. Bu toptancılarla ilgilidir. Yoksa ben gittim kendime 10 tane elbise aldım diye bir şey yoktur. Bu halkın cebine birebir intikal eden bir konudur.

“Ekonomiye zarardır”

Kaçak yollarla gelen mallar konusunda, ülkenin ithalatın yüzde 90’nında olan ürünler TC’den geliyor. Esnaf tüketim yaparken vergilerini verir ve bu vatandaşlık görevidir. Bunun yanında ‘bavul ticareti’ dediğimiz ticaretler yaşanıyor. Örneğin 1 TL’ye aldığı kazağı 3 TL’ye satıyor. Bu ülkenin en büyük sorunlarından biridir. Bana insanın çantasına bakıldığında ne olduğunu anlayacak bir memur lazım. Bu eğitimin verilmesi gerekiyor. Bu hırsızlıktır, esnafın hakkını çalmaktır. Ekonomiye zarardır.”

“O zaman kapıları kapatalım”

Rumların Kuzey’den yaptıkları alışveriş konusunda da değerlendirmede bulunan kesimden yapılan alışveriş konusunda değerlendirmede bulunan Altuncuoğlu,

“Güney’de, Kuzey kesimden alışveriş yapan Rumların aldıkları ürünleri kontrol ettikleri doğrudur. Kuzey’de o kadar yoğun bir ticaret yapılmaya başlandı ki, Rum bunu görünce anlaşmayı bozdu ve konteynırlar koydu. Güney kesimden biri alışveriş yaparsa hemen alıp çöpe atıyorlar. Kazağa ihtiyacı varsa eski kazağı çöpe atıyor, yeni aldığını giyiyor. Eğer anlaşmaya uyulmuyorsa ve tek taraflı ticaret yapılıyorsa o zaman kapıları kapatalım. Bakanlarla ve Ticaret Odası ile aynı ortamda olduğumda bunu sürekli dile getirdim. Bu haksızlıktır bunun bir an evvel gündeme getirip masaya koymamız gerekiyor.”

“4 ayda 13 milyon Euro”

Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’tan yaptıkları alışverişe de değinen Altuncuoğlu “4 ayda 13 milyon Euro paramız gitti. Bu açıklanmış resmi bir rakamdır” dedi.

“Dükkan işi para kazanmak için açılır ama bizde öyle bir şey yoktur”

Altuncuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“İş yeri açmak çok kolaydır. Dükkan işi para kazanmak için açılır ama bizde öyle bir şey yoktur. Bunun iyi bir yerlerde dükkan bulduğun zaman zaten kiralar çok fahiştir. İş yeri açılacağı zaman ‘nerede yapabilirim, ne yapabilirim’ önemlidir. Bunların dikkate alınması gerekiyor. Türkiye’de bu detaylı bir şekilde araştırılıp ona göre bütçe veriliyor. Ekonomi bakanı böyle bir karar almıştır ve devam ediyor.

“Kayıt dışılık ülkenin parasını çalmaktır”

Kayıt dışılık konusunda, Çalışma Bakanlığının özellikle üzerinde durduğu bir konudur. Kayıt dışılık konusunda sigorta vermez ve bu ülkemizde kaçak konumuna geliyor. Genel anlamda baktığım zaman Çalışma Bakanlığı çok uğraşıyor ama personel yetersizliği vardır. Bazı kurumlarda personel çoktur, ama gerekli olan kurumlarda personel yoktur. Kayıt dışılık ülkenin parasını çalmaktır.”

Altuncuoğlu: “Yüzde 18’lik KDV kalktı”

“Ülkenin en büyük sıkıntılarından birisi Türkiye’den verilen yüzde 18’lik KDV kalkmıştır”

“Şu anda TC’den gelen ürünlerde KDV veren esnaf ödeme yapmadan getirebilir”

“Bana insanın çantasına bakıldığında ne olduğunu anlayacak bir memur lazım”

“Ekonomiye zarardır”

“Kuzey kesimden alışveriş yapan Rumların ürünleri aldıklarını kontrol ettikleri doğrudur”

“Vatandaşın kazağa ihtiyacı varsa eski kazağı çöpe atıyor, yeni aldığını giyiyor”

“Bakanlarla ve ticaret odası ile aynı ortamda olduğumda bunu sürekli dile getirdim”

“4 ayda 13 milyon Euro paramız gitti”

“Dükkan işi para kazanmak için açılır ama bizde öyle bir şey yoktur”

“İş yeri açılacağı zaman nerede yapabilirim ne yapabilirim önemlidir”