Amatör Ressamlar İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda resim sergisi açtı

Çalışmalarını Lefkoşa’da; “Aşık Mene Hisar Atölyesi”, “Osman Keten Arabahmet Sanat Atölyesi” ve “Nilgün Güney Atölye Cadı Kazanı”nda yürüten 50 amatör ressam, eserlerini İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açtığı , “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi”nde sergiledi.

Toplam 113 eserin sergilendiği sergide ressamlar eserlerinde; desen, kolaj, yağlıboya, suluboya, akrilik, 3 boyutlu yer çalışması ve plastik sanat teknikleri kullandı.

Sergi, 31 Aralık tarihine kadar açık olup mesai saatlerinde gezilebilecek.

“Atölye Cadı Kazanı” sahibi Nilgün Güney”, “Arapahmet Sanat Atölyesi” sahibi Osman Keten, “Hisar Atölyesi” sahibi Aşık Mene, amatör ressamlar ve sanatseverlerin katıldığı sergide, Surlariçi atölye sahipleri tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

GÜNEY

“Atölye Cadı Kazanı” sahibi Nilgün Güney yaptığı konuşmada, Surlariçi’ndeki sanat atölyelerinin ilk kez biraraya gelerek ortak bir sergi açtığını belirterek, atölyeler arası dostluğun göstergesi olan serginin sanatın toplum içinde yoğunlaşması ve farkındalık yaratmasını arzuladıklarını ifade etti.

“Birlikten güç doğar. Birleşerek daha güçlü ses vermiş ve farkındalık yaratmış olacağız” diyen Güney, ilerde diğer atölyelerin de katılımlarıyla sergi açmaya devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs’ta 1946 yılında ilk resim sergisini açan babası İsmet Vehit Güney hakkında bilgi veren Güney, gelinen aşamada ülkede bu alanda bir araya gelen 50 kişinin resim sergisi açmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

KETEN

“Arapahmet Sanat Atölyesi” sahibi Osman Keten sergi açılışı için gelen sanatseverlere teşekkür ederek, sanat üretiminin zor iş ve heyecan gerektirdiğini belirtti.

MENE

“Hisar Atölyesi” sahibi Aşık Mene de ülkede ekonomik ve siyasi koşulların yozlaştığı bir dönemde açılan serginin öneminine vurgu yaparak, bu çerçevede sanat üretimi yapmanın sanat ve ülkeye olan bağlılığı gösterdiğini söyledi.

Serginin Surlariçi atölyeleri tarafından açılmasının; Surlariçi’nin Kıbrıs Türkü’nün kalbi oluşu ve insanların atalarının buradan gelmesi nedeniyle olduğunu ifade eden Mene, Surlariçi’ndeki kültürel değerlerin korunması gerektiğini vurguladı.

3 atölyenin tüm gücünü buradan aldığını belirten Mene, sanatçılar olarak bunun karşılığını ödemek ve gelecek kuşaklara aktarmak durumunda olduklarını ifade etti.