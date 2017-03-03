Amazon ormanlarına şeklini yerliler verdi

Amazon ormanlarında yaşayan yerli halkın, Avrupalı sömürgecilerin gelişinden önce ormana çok sayıda ağaç diktiği ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, sonuçları "Science" dergisinde yayımlanan çalışmada, Brezilya Ulusal Amazon Araştırmaları Enstitüsü ile Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezinden araştırmacılar, ormanın bugünkü halinin oluşmasında yerli halkın önemli rol oynadığını belirtti.

Araştırmacılar, arkeolojik alanların haritasını kullanarak Amazon'daki binden fazla bölgeden ağaç türleri ile ilgili verileri karşılaştırarak bu sonuca ulaştı.

Çalışmada, yiyecek veya inşaat malzemeleri için kullanılan ağaç türlerinin sayısının, geçmişte yerlilerin yaşadığı bölgelerin yakınlarında çok daha fazla olduğu gözlemlendi.

Araştırmacı Dr. Hans ter Steege, "Dolayısıyla Amazon göründüğü kadar el değmemiş bir bölge değil." değerlendirmesinde bulunurken, bir diğer bilim adamı Carolina Levis, "Geçmiş medeniyetlerin, yaşadıkları bölgenin bitki örtüsü üzerinde ve seyahat etmek için kullandıkları güzergahlardaki değişimde, bilinçli veya bilinçsiz büyük rolü olmuştur" ifadesini kullandı.

Çalışmada, Brezilya fıstığı, kaju fıstığı, acai üzümü veya kauçuk dahil 85 türün, yaşlı ormanda ehlileştirilmemiş türlerden 5 kat baskın olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, Kristof Kolomb'un 1492'de kıtaya gelişinden önce tahminen 8 ila 10 milyon insanın Amazon bölgesinde yaşadığını, bu dönemin Avrupa sömürgeciliğinin başlamasına işaret ettiğini vurguladı.

Milyonlarca Amazon yerlisi ya Avrupalılar ile yaşanan çatışmalarda ya da çiçek hastalığı ve frengi dahil bulaşıcı hastalıklar sonucu ölmüş olsa da araştırmacılar, bu yerlilerin ormana izlerini bıraktığını kaydetti.