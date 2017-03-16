'Ambulansta doktor yoktu' iddiası

Suna Erden

Paşaköy’de yaşayan ve kalp pili ile hayata tutunmaya çalışan 12 yaşındaki Fırat Oca önceki gün okulda olduğu bir esnada aniden fenalaştı. Ancak 14 Mart Tıp Bayramı olması nedeni ile Gazimağusa ve Lefkoşa devlet hastanelerinde ona bakacak uzman bir doktor bulunamadığı öne sürüldü. Fırat Oca, iki hastane gezildikten sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı. Oca’yı hastaneye götüren ambulansta doktor olmadığı, yolda üç kez kalp krizi geçirdiği öne sürülürken, Oca YDÜ hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

AMBULANSTA DOKTOR YOKTU İDDİASI

İddialara göre, 14 Mart tarihinde öğlen saatlerinde öğrenim gördüğü Polatpaşa Lisesi’nde langırt oynayan Fırat Oca ile arkadaşları arasında bir süre sonra oyun yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmada yaşanan gerginlik kalp pili ile hayata tutunan Fırat Oca’nın fenalaşmasına neden oldu. Oca’nın, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, onu almaya gelen ambulansta doktor olmadığı ve hastane yolunda 3 kez kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. 14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile hastanede acil serviste görevli pratisyen hekim ve hemşirelerin dışında kimsenin bulunmadığı, Oca’ya bakabilecek uzmanlıkta doktor olmadığı öne sürüldü. Oca’nın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü ancak yine Oca’ya müdahale edebilecek uzman doktor olmadığı ve bu nedenle Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. İki hastane gezdikten sonra YDÜ Hastanesine kaldırılan Oca tüm çabalara rağmen gece saat 12.00 sıralarında hayata veda etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Küçük yaşta hayata veda eden Oca’ya ailesinin isteği üzerine otopsi yapılmadı. Oca’nın ölümüyle ilgili yapılan polis açıklamasında, ölüm nedeni “kalp ritim bozukluğu” olarak açıklandı. Talihsiz çocuk dün Paşaköy’de öğlen ezanına müteakip köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

DAYISINA EMANET ETMİŞTİ

Fırat Oca’nın ölümü Oca ailesini yasa boğan ikinci ölüm olurken, 2011 yılında babası İbrahim Oca da yaşama veda etmişti. İbrahim Oca ölmeden önce bıraktığı mektupta oğlu Fırat’ı dayısına emanet etmişti.