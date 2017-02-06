Amca: "Şimdi herkes inşaatçı oldu, herkes inşaat yapıyor"

Özge Kizir

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, inşaat sektörünün çok tehlikeli bir boyut aldığını kaydetti. İnşaatları yapan kişilerin kimliğinin belli olmadığını belirten Amca, “İnşaat sektörü çok tehlikeli bir boyut aldı. Bu binaları kimlerin yaptığı belli değildir. İhtiyacın üzerinde inşaatlar yapılmaya başlandı. Yıllık ihtiyacın 3 misli bina yapılıyor” şeklinde konuştu.

“Bu işten ekmeği kazananlar işsiz kalacak”

Piyasaların çok yakın bir zamanda doyuma ulaşacağını vurgulayan Amca, “Piyasalar çok yakın bir zamanda doyuma ulaşacak. Bu işten ekmeği kazananlar işsiz kalacaktır. Bu bizim açımızdan büyük bir sıkıntıdır. İşçi konusunda önceden yaşadığımız sıkıntıları yaşamıyoruz. Şuanda bir rahatlık vardır. Tam anlamıyla değil ama muhaceret ve çalışma aflarından dolayı piyasaya rahatlık geldi” ifadesini kullandı.

“Şimdi herkes inşaatçı oldu…”

İşçi konusunda Girne bölgesinde sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Amca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Girne bölgesinde sıkıntı yaşıyoruz ama bu sıkıntı çok büyük boyutlarda değildir. Daha önce çok büyük boyutlarda olan işçi sıkıntısı şimdi idare eder durumdadır. İnşaatlarda şuan da yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Neredeyse yapmaya yetiştiremiyoruz. İnşaat sektöründe olmayanları da bu sektöre itti. Şimdi herkes inşaatçı oldu, herkes inşaat yapıyor.

“Bu binaları parası olan birileri yaptırıyor ama kayıtlı taşeron veya müteahhit kullanılarak yapılmıyor”

Parası olan herkes bu sektöre girdi ve önümüzdeki günlerde ciddi bir sıkıntı yaşayacağız. İhtiyaçtan fazla bina yapılıyor ve bu binaları kimin yaptığı belli değildir. Bu binaları parası olan birileri yaptırıyor ama kayıtlı taşeron veya müteahhit kullanılarak yapılmıyor. Bu binalar toplanan insanlarla yapılan binalardır.

“Piyasa doyuma ulaştığı anda kayıtlı insanlar, işsiz kalacak”

Belki Türkiye’den gelen yatırımcının yanında birlikte geliyor. Şuanda bizim ihtiyacımızın fazlası binalar yapılıyor. Piyasa doyuma ulaştığı anda uzun bir süre kayıtlı insanlar, işsiz kalacak. Sosyal yatırımları bilindiği gibi gayet yüksek ve bunları karşılama konusunda hepsi birden batacak.

“Son 3 yılda Mimar Mühendis Odalar Birliği’ne 6 bin 600 proje sunuldu”

Üç yıl öncesine kadar ortalama yıllık 800 civarında konut vardı ve bunu herkes paylaşırdı. Herkes payına ne düşerse paylaşırdı. İşsiz kalınmazdı yani ekmeğini kazanabiliyordu. Son 3 yılda Mimar Mühendis Odalar Birliği’ne 6 bin 600 proje sunuldu. Bunların da hemen hemen yüzde yüze yakını yapıldı. Son üç yılda diğer yıllara vurduğumuzda 800 olduğunu kabul edersek, 2 bin 500 olması lazımdı ama 6 bin 600’dür. Yani 3 katıdır. Bu ciddi bir orandır.

“Asgari ücret bize fazla geldi”

2020 TL olarak belirlenen asgari ücret konusunda değerlendirmede bulunan Amca, “ Aslında asgari ücret bize fazla geldi. Çünkü bu ülkede sosyal sigorta, ihtiyaç sandığı, vergi, KDV veya stopaj gibi bunların hepsi asgari ücrete orantılı olarak yatırılıyor. Şuanda 1834’ten bile bunları yatırmaya zorlanan iş dünyası şimdi ise bu harçların daha da artmasıyla ne yapacak? Ödemek daha da zorlaşacaktır. O yüzden bize göre yüksektir” dedi.