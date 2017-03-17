Amcaoğlu: "Cezaevinden ziyade ıslah evi"

Özge Kizir

Yeni cezaevinin 800 kişilik kapasitesi olacağını açıklayan Hüseyin Amcaoğlu, “Şu anki 400 kişiliktir ve kapasitesini aşmıştır. Cezaevinden ziyade ıslah evi şeklinde bir yapısı olacak” dedi.

Kartal Harman’ın sunup yönettiği “Ayaküstü 1 Saat” programının konuğu İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Hüseyin Amcaoğlu oldu.

Yeni bir merkezi cezaevinin müjdesini veren Amcaoğlu, Nisan ayında ihaleye çıkacaklarını kaydetti. Amcaoğlu, “Merkezi Cezaevi konusunda göreve geldiğimiz andan itibaren hemen cezaevine bir ziyaret gerçekleştirdik. Süratle yeni çalışmalara başladık. Öncelikli hedef yeni cezaevidir. Bununla ilgili bir takım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntılar aşıldı ve projesi hazırlandı. Kısmetse önümüzde ay ihaleye çıkacağız. Yeni cezaevi 800 kapasiteli ve modern olacaktır. Şu anki 400 kişiliktir ve kapasitesini aşmıştır. Cezaevinden ziyade ıslah evi şeklinde nitelendirmek daha doğru olacaktır. Büyük bir projedir. Türkiye Cumhuriyeti finanse etti” ifadesini kullandı.

“Cezaevinde yıllardır gaz yağı ile ısıtma sağlanıyor”

Mevcut cezaevinde bir takım iyileştirmelerin yapıldığını ifade eden Amcaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle su ve ısıtma ciddi bir sorundu. Orada insani koşullarda yaşam sürülebilmesi için su ve ısınma çok önemlidir. Cezaevinde yıllardır gaz yağı ile ısıtma sağlanıyor. 400 bin liralık kaynakla merkezi güneş enerji panelleri ve bütün su tesisat sistemi değiştir. Yani her şey değişti. 300 kişinin aynı anda yıkanabileceği bir ortam yaratıldı.

“Arkadaş listesine yazacağı 3 kişiyi 10 yıl hiç değiştiremezdi”

Ayrıca cezaevindeki mahkumun görüş listesiyle ilgili tüzük çalışması vardı. Bu da; bir mahkumun ve tutuklunun cezaevine girip 10 yıl orada cezasını çekerse arkadaş ve akraba listesi sunması. Mahkum, arkadaş listesine yazacağı 3 kişiyi 10 yıl hiç değiştiremezdi. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değildir. Biz buna 3-4 ayda bir değiştirme imkanı sunduk. Bunun dışında mahkum cebindeki parayı annesi babasına verebilir ama eşine veremezdi. Bu tip anomalileri giderdik.

“Artık her mahkuma kart verilecek”

Cezaevinde kart sistemine geçilmesine karar verdik. Bununla kaynaklar yaratıldı. Paradan kaynaklanan bir takım sıkıntılar medyaya da yansımıştı. Nakit paranın kaldırılması amacıyla kart sistemi hayat geçirilmesine karar verdik. İhale sonuçlandı ve çalışmalar devam etmektedir. Muhasebe ve kantin de denetim altına alınacak. Post cihazı olacak ve sadece kantinde kullanılabilecek. İlgili firma çalışmalarına devam ediyor.

“Cezaevi diğer devlet dairelerine benzemez”

Gardiyan terfileri ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Onunla ilgili de çalışmalarımızı başlattık. Geçen hafta toplantımızı yaptık. Devamını bakanlıkta yapacağız. Bu sıkıntıyı da çözeceğiz. Bu cezaevinin işleyişi ile ilgili ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Cezaevi diğer devlet dairelerine benzemez. Zamanında diğer devlet daireleri gibi bakıldı. Fakat cezaevinde rütbe vardır. Sıkıntıların giderilmesi için bir takım yasal düzenlemeler yapılacaktır.

“Şartlı tahliye tüzüğünün uygulanmasından sonra cezaların daha yüksek verildiği veya adil davranılmadığı gibi şikayetler geliyor”

Şartlı tahliye tüzüğü konusunda ciddi şikayetler geliyor. Şartlı tahliye tüzüğünün uygulanmasından sonra cezaların daha yüksek verildiği veya adil davranılmadığı gibi şikayetler… Bu konuda bir çalışma başlattık. Milletvekili arkadaşlarımızdan da katkı alacağız. Daha adil ve daha sayısallaştırılarak yani puanlama usulüne dayandırılacak bir sistem oluşturulabilir.”

“11 yıl ardışık çalışma izni olana vatandaşlık veriliyor”

Uzun yıllar İçişleri Bakanlığında İdari Amiri olarak görev yaptığını ifade eden Amcaoğlu, “Bakanlığı tanıyan birisi olarak elimizden geldiğince tüm bürokrat arkadaşlarımızla katkı koyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçişleri çok yoğun bir bakanlıktır. Vatandaşlık ve yurttaşlık yoğun bir şekilde daire çalışmalarını devam ettirmektedir. Çünkü ülkemizde 2005 yılından bu yana çalışan kişilerin kayıt altına alınması kararı verildi. Dolayısıyla bu insanların 2016-2017 yılına geldiğinde arka arkaya 11-12 çalışma izinleri oldu. Bu da gelen hükümetlerin önünde bir gerçek olarak durdu” şeklinde konuştu.

“Kısa dönemde çok işlere imza attık”

Amcaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “12 çalışma iznini aralıksız dolduran kişilere vatandaşlık veriliyordu, şimdi bizim hükümetimiz döneminde 11 çalışma izni dolduranlara yurttaşlık verilmektedir. Bu konular sürekli gündemde olduğu için İçişleri bakanlığı yurttaşlıktan başka bir şey yapmıyor oldu. Kısa dönemde çok işlere imza attık.”