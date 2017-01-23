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  3. Amcaoğlu “E-imza devrim niteliğinde bir adımdır”
Amcaoğlu “E-imza devrim niteliğinde bir adımdır”

Amcaoğlu “E-imza devrim niteliğinde bir adımdır”

KKTC’de 15 yıl önce başlayan E - devlet çalışmaları yoğunlaşıyor.

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Geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan e-imza’nın içeriğini e-devlet Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu BRT’de anlattı.

KKTC için Elektronik imzanın bir devrim niteliğinde olduğunu belirten Amcaoğlu, en geç 2018’de uygulanması planlanan e-devletin hayata geçmesi ile kamudaki hantallığın ve israfın büyük oranda önüne geçileceğini, hizmetin doğrudan vatandaşın ayağına gideceğini söyledi

e-imzanın geçen gün lansmanı yapıldığını hatırlatan Amcaoğlu, Başbakan’ın da talimatı ile aynı gün bilişim suçları yasa tasarısının da meclise gönderildiğine işaret etti.

Amcaoğlu, e-imza ile daha güvenli, etkin ve şeffaf bürokrasi sağlanacağını ifade ederek, vatandaşların e-imza ile çalışma izinleri, hastane randevusu, eczane reçetesi gibi işlemleri oturduğu yerden yapabileceklerini anlattı
Amcaoğlu, ayrıca e-eğitim aracılığı ile velilerin çocuklarının durumunu sanal ortamda öğrenme fırsatı yakalayacağını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, Proje kapsamında e-sigorta uygulamasını da yürürlüğe koyacaklarını, sosyal sigorta ödemeleri, beyanlar hatta vergi beyanlarının yapılabileceği bilgisini verdi.

e-devlet uygulamasının tamamının hayata geçmesi için öncelikle e-devlet yasasını bu yıl içinde hayata geçirmeyi planladıklarını açıklayan Amcaoğlu,Kamudaki hantallığı ortadan kaldırarak, kağıt, kırtasiye israfının önüne geçmek istediklerini kaydetti.

E-devlet kapsamında yeni bir Kamu-Ortak Veri Merkezi inşa edileceğini açıklayan Amcaoğlu, “en kötü ihtimalle 2018 sonuna kadar bütün projeler ve çalışmalar bitecek ve e-devlet kolaylıklarından vatandaşlarımız yararlanabilecek” dedi.

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