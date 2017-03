Amcaoğlu: "Hedef; hizmet kalitesini artırmak"

Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, kamuda şikayet edilen hantallığı ve bürokratik engellerin çokluğunu ortadan kaldırabilecek yapıyı oluşturabilmek için eğitim ve çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Hedef hizmet kalitesini artırmak” dedi.

Başbakanlık, kamu personelinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla “Kamu Personel Yönetimi ve Norm Kadro” konulu hizmet içi eğitim düzenledi.

Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan hizmet içi eğitim, 22 Mart’ta tamamlanacak. Eğitimin açılışına, Başbakanlık Müsteşarları Olgun Amcaoğlu ve Metin Beyoğlu ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Bilal Kendirci, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Aslan da katıldı.

Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü’nün 2017 Hizmet içi eğitim yılı programı kapsamında yer alan Kamu Personel Yönetimi ve Norm Kadro konulu hizmet içi eğitim, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Sürekli Eğitim Merkezi’nden, TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Aslan, Doç. Dr. Hasan Engin Şener ile Yrd. Dr. Süha Oğuz Albayrak tarafından veriliyor.

Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, uzun süreden sonra ilk kez böyle bir eğitim faaliyeti düzenlendiğini belirterek, Personel Dairesi Müdürüne ve ekibine teşekkür etti.

Eğitim faaliyetinin önemli olduğunu belirterek, 2016-2018 Ekonomik Protokolü’nde yeniden dönüşüm programı kapsamında norm kadrolarının belirlenmesinin de olduğunu anlatan Amcaoğlu, hedefin hizmet kalitesini artırmak olduğunu, eğitimin devamının sağlanacağını söyledi.

Yıl sonuna kadar KKTC’de kamuda şikayet edilen hantallık, bürokratik engellerin çokluğunu ortadan kaldırabilecek yapıyı oluşturabilmek için eğitim ve çalışmaların devam edeceğini bildiren Amcaoğlu, “Çalışmalarımızı devam ettirip, norm kadrolarımızı belirleyerek bir kaliteyi yakalamak istiyoruz” dedi.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Aslan da, TODAİE’nin sadece Türkiye’ye değil, Ortadoğu, Balkan ve Kafkas coğrafyasına yönelik kamu yönetimi enstitüsü olduğunu ve 1965’den bu yana bu coğrafyaya hizmet verdiğini belirterek, “Adriyatik’ten Çin Seddine, Kuzey Afrika’dan Ukrayna’ya kadar bütün kamu görevlilerinin araştırma, eğitim ihtiyaçları enstitümüz tarafından yerine getirilmektedir” dedi.

TODAİE’de hakkında bilgi de aktaran Aslan, enstitüde şuanda 22 ülkeden 400 civarında kamu görevlisinin yüksek lisans ve doktora yaptığını, KKTC’den de kamu görevlilerini TODAİE’de yüksek lisans ve doktora yapmak için beklediklerini kaydetti.

İşbirliği için Başbakanlık Müsteşarlığına, Personel Dairesine ve Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörlüğü’ne teşekkür eden Aslan, kamu görevlilerinin, sadece mevzuatları değil, mentaliteyi ve zihniyet değişikliklerini de tartışmak, her an çağı yakalamak adına sürekli eğitimi gerektiğini belirterek, bu tür programları her kamu görevlisinin sürekli alması gerektiğini söyledi. Eğitimin amacının, personelin liyakatını yükselterek, vatandaşa daha iyi hizmet vermek olduğunu ifade eden Aslan, kamu personelinin eğitimin sürekli ve profesyonelce yapılması gerektiğini söyledi.

TODAİE’nin 65 yıllık birikimi olduğuna işaret eden Aslan, TODAİE’nin, kadrosuyla, etki alanı, büyüklüğü ve uluslararası programlarıyla, Avrupa’nın, Balkanların ve Ortadoğu’nun en güçlü kamu yönetimi enstitüsü olduğunu vurguladı.

Başbakanlık Personel Dairesi Müdürü Nesligül Onurel de, eğitimin, Personel Dairesi’nin 2017 Yılı Hizmet içi eğitim programı kapsamında yer aldığını ve bu yılki eğitim planlamasını TODAİE Sürekli Eğitim Merkezi ile yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Kamu görevlilerinin bilgi, beceri ve yeteneklerinden en üst düzeyde yararlanılması, verimliliğin artırılması, etkin ve dinamik bir yapının oluşturulması amacıyla hizmet içi eğitimlere Personel Dairesi olarak büyük önem vermekteyiz. Düzenlenen hizmet içi eğitimlerle tüm kamu personelinin yetiştirilmesini hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda yıl boyunca hizmet içi eğitimlerimiz devam edecektir. Kamuda insan gücü kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, optimum sayıda norm kadro ile verimliliğin artırılması, maliyetlerin azaltılması, daha etkin ve dinamik kamu kurumlarının oluşturulması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.”

Kamu Personel Yönetimi ve Norm Kadro çalışmalarını daha verimli hale getirmek için, eğitimin yıl içerisinde de devamının sağlanacağını açıklayan Nesligül Onurel, “Bununla birlikte, kamu kurumlarında iş analizleri yapılacak ve personel ihtiyaçlarını veya ihtiyaç fazlalıklarını belirleyici çalışmalar başlatılacaktır” dedi.

Onurel, hizmet içi eğitim programının hazırlanmasında desteğinden ve eğitime katkılarından dolayı, Başkanlığa, TODAİE Sürekli Eğitim Merkezine teşekkür etti.