"Ameliyatlar kötü niyetle yapılmadı"

Devrim Demir

Kamuoyunda “Kürtaj davası” adıyla bilinen, Ada Hospital’da bazı hamileliklerin yasa dışı sonlandırılmasıyla ilgili 6 sanıklı davaya Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün ikinci hitapla devam edildi.

Doktor Fahri Karagözlünün avukatı Güneş Menteş’in hitabı yakalşık üç saat sürdü.

Yargıç Murat Soytaç ve Seran Bensen’in üye olarak yer aldığı heyete yalnızca bu dava için Girne Kaza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol başkanlık ediyor.

Menteş: İddia makamı ya tutarsa mantığıyla hareket etti

Fahri Karagözlünün avukatı Güneş Menteş, iddia makam’ının davasını ispatlayamadığını savunarak, gerekçelerini başlıklar altında mahkemeye beyan etti. Hitabının ilk bölümünde sanığın itham edildiği davalarıyla ilgili yasal durumları inceleyen Menteş, iddia makamının sunulan şahadette somut tespit yapamadığını, ‘ya tutarsa’ mantığıyla hareket ettiğini ve tam ispat edecek emare sunmadığını ileri sürdü.

7 numaralı fetüse (34 haftalık bebek) değinen Menteş, bu fetüsün canlı olarak doğduğuna dair bir emare sunmadığını savundu.

Menteş, davada savunmanın tanığı olarak dinlenen Prof. Abdullah Coşkun Yorulmazın bu vakanın canlı doğduğuna dair bir otopsi bulgusu olmadığına işaret etti.

Menteş, Yorulmaz’ın ifadelerine dikkati çekti

Menteş, Coşkun Yorulmaz’ın mahkemede vermiş olduğu ifadelerine değindi. KKTC Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz’in ifadelerine de değinen Menteş, doktorun bulgularına dikkat çekti.

Tanık olarak dinlenen hemşire Z.N’nin, avukatların kendisini sorgulaması sırasında sarsıldığını ve çelişkili cevaplar verdiğini savunan Güneş Menteş, özellikle mahkemede şahadet veren tüm adli tıp uzmanlarının şahadetlerine ters düşmekte olduğunu vurguladı.

“Hiçbir hastanenin kürtaj bildirimi yoktur”

Savunma avukatı Güneş Menteş, operasyonların kötü niyetle yapıldığına dair bir şahadet olmadığına vurgu yaparak, bu ameliyatların kötü niyetle yapıldığı için suç unsuru olamayacağını dile getirdi.

Menteş, İngiltere ve Avustralya’daki yasaların da aynı olduğunu ifade etti. “İddia Makamı’nın sunmuş olduğu emarelerden görüldüğü üzere Fahri Karagözlünün gerçekleştirmiş olduğu tüm ameliyatlar, gebeliğin annenin hayatını tehdit ettiğinin, doğacak çocuğun fiziki ve akli sakatlık tehlikesinin varlığının veya hayat boyu sürecek tedavi olanaksız kalıtsal veya bulaşıcı bir hastalığın saptanması ve/veya fetüsün hâlihazırda ölü olması üzerine gerçekleşmiştir. Mahkeme huzurunda İddia Makamı tarafından sunulmuş herhangi bir şahadet ve emare mevcut değildir” dedi.

Avukat Menteş, Mahkeme huzurundaki şahadetlerde KKTC’de Sağlık Müdürlüğü diye bir kurum ve kuruluşun iş bu dava gündeme gelene kadar olmadığını, bu davada geçen süre içerisinde kürtaj veya sonlandırma operasyonlarına dair hiçbir bildirimin, herhangi bir kuruluş, hastane veya klinik tarafından gerçekleşmediğini dile getirdi. Menteş, Sağlık Müdürlüğü’ne ilişkin hususun İddia Makamı’nın tanığı Katayan Kubat tarafından da dile getirilerek, böyle bir müdürlüğün olmadığını söylediğini aktardı.

Menteş Karagözlü’nün beraatını talep etti

Avukat Güneş Menteş, Adli Tıp Kurumu tarafından dava konu fetüslerle ilgili yapılan incelemeler ve bulgular neticesinde sanık Karagözlü’ye bu hususlarla ilgili hiçbir dava getirilemeyeceğini çünkü Adli Tıp Uzmanı Elif Kara’nın da “çürüme dışında bir şey yok zaten” dediğini belirtti. Menteş, sonuç olarak tüm hukuki noktalar ve müvekkili aleyhine getirilen davaların nevi ve unsurları ile ilgili belirtilmiş ve yapılmış olan araştırmalar ve belli şahadetleri dikkate alarak, müvekkilinin lehine ve bazı tanıkların ve İddia Makamı’nın birçok tanığının şahadetleri ve emarelerin, müvekkilinin lehine birçok hususlarda şüphe yarattığını söyledi. Ayrıca İddia Makamı’nın şahitlerinin şahadetindeki tutarsızlıklar ve dengesizliklerin olduğunu savunan Menteş, Fahri Karagözlü aleyhindeki davaların makul şüpheden arî olarak ispat edilemediğinin ortada olduğunu aktardı. Menteş, bu nedenle özellikle ispat külfetine ve davadaki şahadetine ilişkin bazı ceza kararlarına binaen Fahri Karagözlü aleyhine getirilen tüm davalardan beraat etmesini talep etti.