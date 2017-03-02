Ameliyatlarda en sık yapılan hata

Sağlık Bakanlığı geçen yıl hastanelerde yapılan hataları tespit etmek amacıyla Güvenlik Raporlama Sistemi kurmuştu.

Gazete Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın aktardığına göre, sistemden ilk sonuçlar geldi. 2016’da hayata geçirilen sisteme yıl boyunca 74 bin 383 hata bildirimi yapıldı. İşte raporda yer alan hastanelerde en sık yapılanlardan bazıları şöyle:

-En çok hata bildiriminin yapıldığı ay kasım oldu. Kasımda 21 bin 115, aralık ayında da 19 bin 469 bildirim yapıldı.

- Ameliyat öncesi en sık yapılan hata ameliyat bölgesinin işaretlenmemesi oldu.

- Bunu hasta kimliği, ameliyat yeri ve cerrahi işlemin doğrulanmaması izledi.

- En çok hata yapılan alanlar klinik cerrahi ve ameliyathaneler.

OKUNAKSIZ EL YAZISI, İLAÇ KISALTMALARI

- İlaç konusunda en çok hatalı doz istemi yapıldığı ortaya çıktı.

- Ayrıca yanlış ilaç istemi yapıldığı da görüldü.

- Okunaksız el yazısı, ilaç adlarının kısaltılması, elektronik ortamda yanlış ilaç seçimi de en çok yapılan hatalar arasında.

- İlaç konusunda hata yapanların çoğu asistanlar.

- Uzman hekimler, hemşireler ve eczacılar da ilaç konusunda hata yapıyor.

HASTANIN DÜŞMESİ DE HATALAR ARASINDA

- Hasta güvenliği konusundaki hatalar arasında en çok hastanın düşmesi yer aldı.

- Hastaların yanlış kimliklendirilmesi ve temel bilgilerinin yanlış kaydedilmesi de yapılan hatalar arasında.

- Tıbbi süreç hatalarının zaman aralıklarına göre dağılımında, hataların en çok hasta ve iş yoğunluğu olan mesai saatlerinde gerçekleştiği görüldü.

- Mesai saatleri içindeki hasta yoğunluğunun diğer zaman aralıklarına göre daha fazla olması, bu istatistiğin temel nedeni olarak düşünülüyor.

- Hastanedeki hatalar yüzde 39 ile en çok 08.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

- Bunu yüzde 23 ile 12.00-16.00 saatleri izledi.

- En sık hata yapan meslek grubunun hemşire olduğu görüldü.

-Bunun sebebi, sağlık çalışanlarının çoğunluğunun hemşirelerden oluşması, sağlık bakım süreçlerinin tamamında aktif olarak rol almaları açıklanıyor.