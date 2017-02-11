Amerika Başkanı Trump, yeni güvenlik önlemleri açıklayacak

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirilen vize yasağı kararı temyiz mahkemesine takılan ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta "ülke güvenliği için" yeni tedbirler açıklayacağını bildirdi.

Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Beyaz Saray'daki baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ağırlıklı olarak iki ülke ilişkilerinin önemine işaret eden Trump, vize yasağının temyiz mahkemesinden dönmesine ilişkin bir soru üzerine, "Önümüzdeki hafta ülke güvenliğiyle ilgili yeni güvenlik önlemlerini açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Ülke güvenliği için her şeyi yapacaklarını vurgulayan Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye getirdiği 90 günlük vize yasağı kararının temyiz mahkemesinden dönmesiyle ilgili değerlendirmesinde, konuyu Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını ima etti ve davayı kazanacaklarını savundu.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dün yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili bir soruya da "Çok samimi ve iyi bir görüşme oldu. Bunun devam edeceğini ve Japonya'nın da yararına olacağını düşünüyorum" dedi.

"JAPONYA'NIN VE İDARİ KONTROLÜ ALTINDAKİ TÜM BÖLGELERİN GÜVENLİĞİNE BAĞLIYIZ"

Japonya Başbakanı Abe de konuşmasında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini vurguladı. Bölgede Kuzey Kore'nin etkinliklerinin dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret eden Abe'ye Trump'tan da destek geldi. Trump, "Japonya'nın ve idari kontrolü altındaki tüm bölgelerin güvenliğine bağlıyız" değerlendirmesini yaptı.