Amerika, uçaklarda elektronik cihazları yasakladı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İslamofobi'yi maalesef ki şimdi de uçaklara taşıdı. Bugün açıklanan karar ile Müslüman ülkelerden ABD'ye gerçekleştirilen uçuşlarda; laptop, oyun konsolu ve kamera gibi elektronik cihazların kabin bagajında taşınması yasaklandı.

Mısır, Ürdün, Kuveyt, Fas, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden direkt olarak ABD'ye olan uçuşlarda elektronik cihazların kabin bagajına alınmamasının nedeni olası bir terör olayının önüne geçmek olarak gösterildi.

21 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yasaktan 12'den fazla havayolu şirketinin etkileneceği söyleniyor. Elektronik cihazların kabin bagajına alınmayacağını ancak elinizde getirebileceğinizi dipnot olarak belirtelim.