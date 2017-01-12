Anafartalar Lisesi’ni için yenilenebilir enerji projesi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, okul ziyaretleri çerçevesinde bugün Girne’de 23 Nisan İlkokulu ve Anafartalar Lisesi’ni ziyaret etti.

Bakan Berova’ya bakanlığa bağlı daire müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette okul idaresi, okul aile birlikleri ve öğretmenler ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, özellikle, bakanlığın ülke eğitiminin gelişimi ve güçlenmesi için atacağı adımlar, hayata geçirmeyi hedeflediği projeler ve uygulamaya koyduğu programlar hakkında bilgilerin aktarıldığı ziyarette, sorunların çözümü hakkında talepler de dile getirildi.

FIRAT

Bu çerçevede, 23 Nisan Okul Müdürü Osman Fırat, yapılan ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini, bakanlıkla istişarelerinin devam ettiğini, amaçlarının da eğitimi en üst düzeye çıkarmak olduğunu söyledi.

Osman Fırat, yaşadıkları sorunlar ve önerilerle ilgili hazırladıkları belgeyi de Bakan Berova’ya sundu ve bilgi verdi.

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da, Girne’nin ciddi bir gelişim içerisinde olduğunu, çağ nüfusunun giderek arttığını, bu vesileyle ilköğretimde yenileme ve düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

23 Nisan İlkokulu’nun en çok öğrenci nüfusuna sahip ilkokul olduğunu, bu ziyareti de hem istişare yapmak hem de yapılan uygulamalar hakkında bilgi paylaşmak ve değerlendirme yapmak için gerçekleştirdiklerini belirten Berova, olumlu olumsuz geri dönüşlerin kendileri için önemli olduğunu ve bunu hassasiyetle değerlendireceklerini söyledi.

Berova, 23 Nisan İlkokulu’nun eksiklerinin giderilmesi, gelişen çağa ve nüfusa ugun olarak yeniden revize edilmesi ve gelecek yıllara sorunsuz girebilmesi için hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

ANAFARTALAR LİSESİ’Nİ ZİYARET…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova daha sonra Girne Anafartalar Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul yönetimi, okul aile birliği, öğrenciler ve öğretmenlerin karşıladığı Bakan Berova, yapılan bilgilendirmeler esnasında özellikle Anafartalar Lisesi’nin altyapı ve fiziki sorunlarına kesin çözüm olarak gördükleri projeyi anlatarak, proje çizimini bakanlığın uzman mühendisi eşliğinde bilgiye sundu.

Berova, bu projeyle Karakum da uzun yıllardır atıl vaziyette duran karkas binanın içinde bulunduğu geniş araziye ikinci bir bina daha inşaa edilerek, modern laboratuvarlar, sınıflar, spor sahaları, spor salonu, kültür salonu gibi tam teşekküllü bir okul haline getirilebileceğini kaydetti.

Eğitimde, çevreye dost, ekonomiye katkı sağlayacak şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarını bu okulda kullanma niyetinde olduklarını belirten Berova, güneşi bol olan KKTC’de bu uygulamanın okullar için bir ilk olacağını söyledi.

Berova, Girne Belediyesi ile istişare içerisinde projenin bölge için uygunluğunu dikkate alarak adım atacaklarını, böylesi önemli bir yapının sadece bulunduğu bölgeye değil, tüm Girne’ye hizmet vereceğine inandığını vurguladı.

Bu amaçla kentsel gelişim çalışmalarına uygunluğunun saptanması ve kent halkının bunu kabul etmesinin de önemli olduğunu belirten Berova, kabul görmesi halinde projeyi hayata geçirmek için kaynağın ayrıldığını da dile getirdi.