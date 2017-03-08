Anastasaidis: "Exson-Mobil'in MEB'deki varlığı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kalkanı"

Yunanistan televizyon kanalı Sky’a konuşan Nikos Anastasiadis, Türk gemilerinin bölgede sondaj şirketlerini rahatsız etmeyecekleri değerlendirmesinde bulundu. Buna neden olarak da böylesi bir tavrın İtalya, Fransa gibi büyük ülkelerin çıkarlarına dokunma anlamına geleceğini belirtti.

Nikos Anastasiadis şimdi Birleşik Devletlerin “Exson-Mobil” konsorsiyumun da bölgede olduğunu ve müzakerelerin tamamlanması durumunda çıkarlar nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki egemenlik haklarının savunulacağı görüşünü dile getirdi.

Nikos Anastasiadis Kıbrıs sorununda bugün yaşanan çıkmaza atıfta bulunurken de, bu duruma Ankara’nın politikalarının yol açtığına vurgu yaptı. “Son 18 ay içerisinde sağlanan ilerleme yolu izlenmeye devam ediliyor olunsaydı ve Türk çıkarlarına hizmet edecek talepler ileri sürülmeseydi müzakerelerde olumlu bir sonuca varılacağı konusunda temeli olan bir iyimserlik yaratılacaktı” dedi.

Nikos Anastasiadis bu arada Türkiye’de Nisan ayında gerçekleştirilecek referandum nedeniyle bölgede sıcak çatışma konusunda da endişe belirtti.