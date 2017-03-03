Anastasiadis: "AB üyesi bir ülkenin üçüncü ülkenin garantisi altında olması mantıksız"

Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis, “bir ülke için en iyi garantinin AB üyeliği olduğu” iddiasında bulundu.

Simerini ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştiren Malta Başbakanı Joseph Muscat’la dün Rum Başkanlık Sarayı’nda bir araya geldiğini, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise AB üyeliğinin bir ülke için en iyi garanti şekli olduğunu söylediğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, Malta Başbakanı Muscat’la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında, AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı yürüten Malta’nın Başbakanı Muscat’la Kıbrıs sorununun yanı sıra AB’ye mülteci akını, güvenlik ve Brexit gibi konuları ele aldıklarını belirtti.

Açıklamasının Kıbrıs sorununa değindiği kısmında ise Anastasiadis, mevcut durum hakkında Malta Başbakanı’nı bilgilendirdiğini belirterek çözüm müzakerelerine verdikleri destek konusunda Malta ve AB’ye teşekkürlerini dile getirdi.

Anastasiadis, “her ülke için en iyi garantinin AB üyeliği olduğu konusunda Muscat’la hemfikir olduklarını” ifade ederek “AB üyesi bir ülkenin üçüncü bir ülkenin garantisi altında olması veya askerini barındırmasının mantıksız olduğu” iddiasında bulundu.

“Garantiler ve güvenlik ana başlıklarının görüşüleceği bir sırada Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasını terk etmesiyle yaşanan nahoş gelişmeleri Muscat’la ele aldıklarını” belirten Anastasiadis, “Yaşadığımız büyük hayal kırıklığına karşın müzakereleri devam ettirmeye ve diyaloga yeniden başlamaya hazırız” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki samimi niyetini birçok kez müzakere masasında gösterdiğini iddia ederken Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafına ise müzakere sürecine katkı koyma çağrısında bulundu.

Malta Başbakanı Muscat ise açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarını desteklemek için üstlenebilecekleri roller çerçevesinde ellerinden geleni yapacaklarını belirterek Güney Kıbrıs’ın “Kıbrıslı gençlere askersiz bir ülke verme arzusunu desteklediklerini” ifade etti.