Anastasiadis, Amerika’da Yahudi Lobisi Forumu’nda konuşacak
Anastasiadis’in ABD’de, Amerikan Yahudi Komitesi’nin (American Jewish Committee -AJC) Dünya Forumu’na katılarak burada bir konuşma yapacağı haber verildi.
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ABD’de, Amerikan Yahudi Komitesi’nin (American Jewish Committee -AJC) Dünya Forumu’na katılarak burada bir konuşma yapacağı haber verildi.
Fileleftheros gazetesine göre Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden AJC heyeti, temaslarının tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in 4-6 Haziran tarihinde Washington’da gerçekleştirilecek AJC Dünya Forumu’nda konuşma yapacağı teyidinde bulunduğunu duyurdu.
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