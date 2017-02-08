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Anastasiadis, Amerika’da Yahudi Lobisi Forumu’nda konuşacak

Anastasiadis, Amerika’da Yahudi Lobisi Forumu’nda konuşacak

Anastasiadis’in ABD’de, Amerikan Yahudi Komitesi’nin (American Jewish Committee -AJC) Dünya Forumu’na katılarak burada bir konuşma yapacağı haber verildi.

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ABD’de, Amerikan Yahudi Komitesi’nin (American Jewish Committee -AJC) Dünya Forumu’na katılarak burada bir konuşma yapacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden AJC heyeti, temaslarının tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in 4-6 Haziran tarihinde Washington’da gerçekleştirilecek AJC Dünya Forumu’nda konuşma yapacağı teyidinde bulunduğunu duyurdu.

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