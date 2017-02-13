Anastasiadis: "Bir kutlama kararı var diye çözüm çabamız yok sayılamaz"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın birkaç gün önce Rum Meclisi’nde alınan ENOSİS oylamasının kutlanılması kararına tepki göstererek müzakereciler görüşmesini iptal etmeyi düşündüklerini açıklaması üzerine Rum lideri Nikos Anastasiadis’ten cevap geldi.

Rum lider açıklamasında,”Enosis kutlaması için hassasiyet gösteriyorsan, 20 Temmuz kutlamasını iptal et. Bir kutlama kararı var diye çözüm çabamız yok sayılamaz” dedi.