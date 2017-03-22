Lefkoşa13 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Akıllı telefon ve tabletlerdeki gizli tehlike!
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. RUM BASINI

  3. Anastasiadis bugün Guterres’le görüşüyor
Anastasiadis bugün Guterres’le görüşüyor

Anastasiadis bugün Guterres’le görüşüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, New York temasları çerçevesinde bugün, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le biraraya gelecek.

A+A-

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, New York temasları çerçevesinde bugün, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le biraraya gelecek.

Simerini gazetesi, Anastasiadis’in Guterres ile görüşmesinde, müzakereler masasındaki sorunlar ve Güney Kıbrıs’ın diyaloğa yeniden başlamadaki kararlılığı konusunda bilgi vermesinin beklendiğini aktardı.

Gazete Anastasiadis’in dün New York borsasına giderek, buradaki ünlü gongu çalmak suretiyle borsanın çalışmalarının kapanışını ilan ettiğini de yazdı.

Haberde ayrıca Anastasiadis’in Pazartesi günü “Kıbrıs-Amerikan Örgütleri Federasyonu” liderliğinin verdiği yemeğe katıldığı ve burada Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili bilgiler verdiği aktarıldı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.